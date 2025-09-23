10 দিন পর নালন্দা থেকে উদ্ধার চন্দননগরের নিখোঁজ নাবালিকা, বন্দি ছিল ঘরে

ETV Bharat / state

চন্দননগর, 23 সেপ্টেম্বর: নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করল চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ ৷ গত 12 সেপ্টেম্বর সকাল 10টা নাগাদ স্কুলে শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠান রয়েছে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। তারপর থেকে তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ছাত্রীর। সোমবার বিহার থেকে খোঁজ মেলে তার ৷ মঙ্গলবার নাবালিকাকে চন্দননগর আদালতে পেশ করে জবানবন্দি নেওয়া হয় ৷ মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষার পর হোমে পাঠানো হয়েছে ৷

মেয়েটির কাছে ফোন থাকলেও তা পাওয়া যাচ্ছিল না। চন্দননগর থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করে পরিবার ৷ পুলিশ স্কুল ও পরিবারের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ৷ অবশেষে, সোমবার বিহার থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। যার সঙ্গে সে নালন্দা গিয়েছিল তার সম্পর্কে জানতে পারলেও, পুলিশ তাকে পাকড়াও করতে পারেনি ৷

পুলিশ ও পরিবারের বক্তব্য

চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ ডিসিপি (চন্দননগর) অলকানন্দ ভাওয়াল বলেন, "গত 12 সেপ্টেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিল। বিভিন্নভাবে ট্র্যাক করে বিহার থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয় ৷ মঙ্গলবার চন্দননগর আদালতে পেশ করা হবে।" মেয়েটির মামা বলেন, "স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিল আমার ভাগ্নি ৷ প্রেমঘটিত কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে ৷ পুলিশ ওকে উদ্ধার করেছে এতেই আমরা খুশি। অসংখ্য ধ্যনবাদ পুলিশকে।"

বিহারের এক যুবকের সঙ্গে আলাপ ছিল নাবালিকার

পুলিশ সূত্রে খবর, এক বছর ধরে সোশাল মিডিয়ায় বিহারের এক যুবকের সঙ্গে আলাপ ছিল নাবালিকার। বেশ কয়েকবার বাংলায় নাবালিকার সঙ্গে দেখাও করতে এসেছিল ওই যুবক। নিখোঁজের দিনও চন্দননগর থেকে নিয়ে গিয়েছিল নাবালিকাকে। তারপর থেকে মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না বলে পরিবারের সদস্যরা পুলিশে জানিয়েছেন ৷ চন্দননগরে মামার বাড়িতেই গত কয়েক মাস ধরে থাকছিল ওই নাবালিকা। চুঁচুড়ায় একটি বেসরকারি ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করে সে। এবছর তার বোর্ড পরীক্ষা দেওয়ার কথা।

একবছরের মধ্যে মা-বাবা মারা যায় নাবালিকার

মেয়েটির মামারবাড়িতে থাকার কারণ, গত এক বছরের মধ্যেই তার বাবা, মা'র মৃত্যু হয় । সে পুরোপুরি একা হয়ে গিয়েছিল। তাই ব্যান্ডেলের বাবার বাড়ি থেকে মামার কাছে থেকে এসে থাকত ৷ এখানেই চলত মেয়েটির পড়াশোনা ৷ কিন্তু আচমকা 12 তারিখ দিদার কাছ থেকে একশো টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়, টোটো করে যাবে বলে। কাছে ফোনও ছিল ৷ তারপর থেকে মেয়েটির আর কোনও খোঁজ পায়নি পরিবার। কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন বৃদ্ধ দাদু ও দিদারা।

বিহারে আটকে রাখা হয়েছিল নাবালিকাকে

প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় ছিল পরিবার। কোথাও তার খোঁজ না-মেলায় অবশেষে চন্দননগর পুলিশের দ্বারস্থ হয় ছাত্রীর মামারবাড়ির পরিবার। ছাত্রীর কাছে মোবাইল থাকলেও তা বন্ধ ছিল। পুলিশের সন্দেহ হয় ওই যুবক নাবালিকাকে ভুল বুঝিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়েছে । এরপরেই সোশাল মিডিয়া থেকে নালন্দার ওই যুবকের খোঁজ পায় পুলিশ। পলাতক ওই যুবক চন্দননগরেও আসা যাওয়া করত বলে খবর পায় পুলিশ ৷ চন্দননগর পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী টিম বিহারের উদ্দেশে রওনা দেয় ৷ সেখানে একটি বাড়ির মধ্যে আটকে রাখা ছিল নাবালিকাকে। মেয়েটিকে উদ্ধার করা গেলেও ওই যুবকের কোনও খোঁজ পায়নি পুলিশ ৷

