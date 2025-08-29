ETV Bharat / state

RSS-এর ট্রেড ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে ইসিএলের সিএমডি, রাজনৈতিক বিতর্ক - ASANSOL ECL CMD

যাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক সেই ইসিএলের সিএমডি এর জবাব দিয়ে বলছেন, শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে তাঁদের কোনও পদাধিকারিদের যাওয়া উচিত নয় ৷

ASANSOL ECL CMD
বিএমএসের অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি ইসিএলের সিএমডি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2025 at 9:57 PM IST

2 Min Read

আসানসোল, 29 অগস্ট: আরএসএস-এর ট্রেড ইউনিয়ন ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বিএমএস। সেই ট্রেড ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা সংস্থা ইস্টার্ন কোল্ড ফিল্ড লিমিটেডের চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর সতীশ ঝা ৷

বৃহস্পতিবার ইসিএলের মাইনস রেসকিউ গীতাগোবিন্দ ভবনে বিএমএসের পরিবেশ দিবস বা বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে সিএমডি সতীশ ঝা উপস্থিত হয়েছিলেন। তা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন তুলছে অনান্য শ্রমিক সংগঠন, ইসিএলের সর্বোচ্চ পদাধিকারি কি ট্রেড ইউনিয়নের কোনও নিজস্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন ?

বিএমএসের পরিবেশ দিবস বা বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে সিএমডি সতীশ ঝাঁ উপস্থিত হয়েছিলেন (ইটিভি ভারত)

খনি এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন করা নেতাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, অতীতে বাম সমর্থিত সিটু, এআইটিইউসি, টিইউসিসি বা কংগ্রেস সমর্থিত আইএনটিইউসি, কিংবা তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত কেকেএসসির কোনও অনুষ্ঠানে ইসিএলের কোনও ছোট-বড় আধিকারিকদের উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি। তাহলে বিএমএস-এর অনুষ্ঠানে কেন হাজির ইসিএল কর্তা। প্রশ্ন তুলছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।

কোল ইন্ডিয়ার অন্যতম বড় কয়লা সংস্থা ইসিএল। ইসিএলের সব থেকে উচ্চপদ সিএমডি অর্থাৎ চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টার। সেই সিএমডি কীভাবে সংঘ পরিবারের শ্রমিক সংগঠনের নিজস্ব অনুষ্ঠানে গেলেন, সেই নিয়েই বেঁধেছে বিতর্ক। দাবি উঠছে, শ্রমিক সংগঠনের নিজস্ব সভা বা অনুষ্ঠান মঞ্চে কখনও সিএমডি থাকতে পারেন না।

সিপিএম নেতা ও শ্রমিক ইউনিয়ন সিটুর জেলা সম্পাদক পার্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, "সাধারণভাবে দলীয় কোনও সম্মেলনে প্রশাসনিক আধিকারিকদের থাকা উচিত নয়। অথচ তাঁরা দলীয় সম্মেলনে উপস্থিত হচ্ছেন, যেখানে শ্রমিকদের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। সেটা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। বৃক্ষরোপণ উৎসব বলা হচ্ছে, কিন্তু সম্মেলনকে আড়াল করে দেখানো হচ্ছে। আসলে তিনি দলীয় সম্মেলনেই গিয়েছিলেন বলে আমার ধারণা।"

ASANSOL ECL CMD
RSS-এর ট্রেড ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে ইসিএলের সিএমডি (ইটিভি ভারত)

তৃণমূলের রাজ্য নেতা ভি শিবদাশন দাশু চূড়ান্ত কটাক্ষ করে বলেন, "বিজেপির কোনও শ্রমিক সংগঠন সেই অর্থে নেই। সেই কারণে বিএমএস'ই বিজেপির শ্রমিক সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত। সেই সংগঠনের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পদাধিকারীরা যাচ্ছেন। আসলে তারা চাকরি বাঁচাতে যাচ্ছেন। আমরা এটা জানি যে কয়লা কাণ্ডে সিএমডি পদমর্যাদার অনেকেরই নাম জড়িয়েছে। এরা সবাই দুর্নীতিবাজ। তাই নিজেরা বাঁচতে ওদের অনুষ্ঠানে যাচ্ছে।"

বিএমএসের রাজ্য নেতা জয়নাথ চৌবে জানান, এটি পরিবেশ দিবস উৎসব ছিল। সেই উৎসবে তাঁরা ইসিএলের সিএমডি'কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এবং তার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন।

বিতর্কের প্রশ্নে জয়নাথ চৌবের উত্তর, "আমরা কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নই। আমরা একটি অরাজনৈতিক শ্রমিক সংগঠন। যারা শ্রমিকদের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থে কাজ করে।"

অন্যদিকে, যাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক সেই ইসিএলের সিএমডি সতীশ ঝা অবশ্য স্বীকার করেছেন, যে কোনও ধরনের শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমাদের কোনও পদাধিকারিদের যাওয়া উচিত নয়। তবে যেহেতু এটি একটি পরিবেশ দিবসের উপর অনুষ্ঠান ছিল। সেই কারণেই তিনি গিয়েছিলেন।"

আসানসোল, 29 অগস্ট: আরএসএস-এর ট্রেড ইউনিয়ন ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বিএমএস। সেই ট্রেড ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা সংস্থা ইস্টার্ন কোল্ড ফিল্ড লিমিটেডের চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর সতীশ ঝা ৷

বৃহস্পতিবার ইসিএলের মাইনস রেসকিউ গীতাগোবিন্দ ভবনে বিএমএসের পরিবেশ দিবস বা বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে সিএমডি সতীশ ঝা উপস্থিত হয়েছিলেন। তা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন তুলছে অনান্য শ্রমিক সংগঠন, ইসিএলের সর্বোচ্চ পদাধিকারি কি ট্রেড ইউনিয়নের কোনও নিজস্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন ?

বিএমএসের পরিবেশ দিবস বা বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে সিএমডি সতীশ ঝাঁ উপস্থিত হয়েছিলেন (ইটিভি ভারত)

খনি এলাকায় ট্রেড ইউনিয়ন করা নেতাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, অতীতে বাম সমর্থিত সিটু, এআইটিইউসি, টিইউসিসি বা কংগ্রেস সমর্থিত আইএনটিইউসি, কিংবা তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত কেকেএসসির কোনও অনুষ্ঠানে ইসিএলের কোনও ছোট-বড় আধিকারিকদের উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি। তাহলে বিএমএস-এর অনুষ্ঠানে কেন হাজির ইসিএল কর্তা। প্রশ্ন তুলছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।

কোল ইন্ডিয়ার অন্যতম বড় কয়লা সংস্থা ইসিএল। ইসিএলের সব থেকে উচ্চপদ সিএমডি অর্থাৎ চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টার। সেই সিএমডি কীভাবে সংঘ পরিবারের শ্রমিক সংগঠনের নিজস্ব অনুষ্ঠানে গেলেন, সেই নিয়েই বেঁধেছে বিতর্ক। দাবি উঠছে, শ্রমিক সংগঠনের নিজস্ব সভা বা অনুষ্ঠান মঞ্চে কখনও সিএমডি থাকতে পারেন না।

সিপিএম নেতা ও শ্রমিক ইউনিয়ন সিটুর জেলা সম্পাদক পার্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, "সাধারণভাবে দলীয় কোনও সম্মেলনে প্রশাসনিক আধিকারিকদের থাকা উচিত নয়। অথচ তাঁরা দলীয় সম্মেলনে উপস্থিত হচ্ছেন, যেখানে শ্রমিকদের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। সেটা কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়। বৃক্ষরোপণ উৎসব বলা হচ্ছে, কিন্তু সম্মেলনকে আড়াল করে দেখানো হচ্ছে। আসলে তিনি দলীয় সম্মেলনেই গিয়েছিলেন বলে আমার ধারণা।"

ASANSOL ECL CMD
RSS-এর ট্রেড ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে ইসিএলের সিএমডি (ইটিভি ভারত)

তৃণমূলের রাজ্য নেতা ভি শিবদাশন দাশু চূড়ান্ত কটাক্ষ করে বলেন, "বিজেপির কোনও শ্রমিক সংগঠন সেই অর্থে নেই। সেই কারণে বিএমএস'ই বিজেপির শ্রমিক সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত। সেই সংগঠনের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পদাধিকারীরা যাচ্ছেন। আসলে তারা চাকরি বাঁচাতে যাচ্ছেন। আমরা এটা জানি যে কয়লা কাণ্ডে সিএমডি পদমর্যাদার অনেকেরই নাম জড়িয়েছে। এরা সবাই দুর্নীতিবাজ। তাই নিজেরা বাঁচতে ওদের অনুষ্ঠানে যাচ্ছে।"

বিএমএসের রাজ্য নেতা জয়নাথ চৌবে জানান, এটি পরিবেশ দিবস উৎসব ছিল। সেই উৎসবে তাঁরা ইসিএলের সিএমডি'কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন এবং তিনি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এবং তার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন।

বিতর্কের প্রশ্নে জয়নাথ চৌবের উত্তর, "আমরা কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নই। আমরা একটি অরাজনৈতিক শ্রমিক সংগঠন। যারা শ্রমিকদের স্বার্থ ও দেশের স্বার্থে কাজ করে।"

অন্যদিকে, যাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক সেই ইসিএলের সিএমডি সতীশ ঝা অবশ্য স্বীকার করেছেন, যে কোনও ধরনের শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন কিংবা অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমাদের কোনও পদাধিকারিদের যাওয়া উচিত নয়। তবে যেহেতু এটি একটি পরিবেশ দিবসের উপর অনুষ্ঠান ছিল। সেই কারণেই তিনি গিয়েছিলেন।"

For All Latest Updates

TAGGED:

TRADE UNION CLOSE TO BJPট্রেড ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে সিএমডিইসিএলের সিএমডিEASTERN COLDFIELD LIMITEDASANSOL ECL CMD

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.