গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গেল শতাব্দী প্রাচীন কালী মন্দির, বিপজ্জনক অবস্থায় শিশুশিক্ষা কেন্দ্র

গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গেল শতাব্দী প্রাচীন কালী মন্দির, বিপজ্জনক অবস্থায় শিশুশিক্ষা কেন্দ্র
বিপজ্জনকভাবে নদীর কিনারায় ঝুলন্ত অবস্থায় শিশুশিক্ষা কেন্দ্র ৷ সেচ দফতর চেষ্টা চালাচ্ছে, দাবি সামশেরগঞ্জের বিডিও’র ৷
Published : October 7, 2025 at 3:39 PM IST
সামশেরগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), 7 অক্টোবর: আর দিন পনেরো পরেই কালীপুজো ৷ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের উত্তর চাচণ্ড গ্রামে তারই প্রস্তুতি চলছিল জোরকদমে ৷ কিন্তু, সোমবার গভীর রাতে শতাব্দী প্রাচীন চাচণ্ড কালী মন্দির তলিয়ে গেল গঙ্গা নদীর বুকে ৷ ভাঙনের জেরে কালী মূর্তি-সহ প্রায় 120 বছরের পুরনো মন্দিরটাই গঙ্গায় বিলীন হয়ে গিয়েছে ৷ অদূরেই গ্রামের একমাত্র শিশুশিক্ষা কেন্দ্রটিও বিপজ্জনকভাবে গঙ্গা নদীর কিনারায় ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, মন্দির ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্র শুধু নয় ৷ এই গ্রামের বহু বাড়িঘর আগেই গঙ্গার ভাঙনের কবলে পড়েছে ৷ এবার গ্রামের প্রাচীন এই কালী মন্দির বাসিন্দাদের চোখের সামনে নদীতে ধসে গেল ৷ গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, রাত সাড়ে 9টা নাগাদ গ্রামের অধিকাংশ লোকজনই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ৷ স্থানীয় কয়েকজন যুবকের চিৎকারে লোকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন ৷ তাঁরা দেখেন নদীর স্রোতের ধাক্কায় বাঁধের মাটি ধুয়ে যাচ্ছে ৷ আর মন্দির প্রায় নদীতে মিলিয়ে যেতে বসেছে ৷ রাত প্রায় 1টা নাগাদ প্রতিমা-সহ মন্দিরটি গ্রামবাসীদের চোখের সামনেই ভেঙে নদীতে মিলিয়ে যায় ৷
তবে, ভাঙনের জেরে এই মন্দিরটি আগেই অনেকটা ধসে গিয়েছিল ৷ মাসখানেক আগেই গঙ্গার ভাঙনের সময় মন্দিরটি তলিয়ে যেতে বসেছিল ৷ সেই সময় 10টি বাড়ি নদীতে মিলিয়ে গেলেও, কোনোমতে মন্দিরটি বেঁচে যায় ৷ তখন প্রশাসনকে মন্দির বাঁচানোর জন্য আবেদনও করেছিলেন গ্রামবাসীরা ৷ অভিযোগ, বহুবার বলেও প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ প্রশ্ন উঠছে, কেন প্রশাসন মন্দির বাঁচাতে ও চাচণ্ড গ্রামে গঙ্গার ভাঙন রোধে পদক্ষেপ করল না ?
এই নিয়ে সামশেরগঞ্জ ব্লকের বিডিও সুজিতচন্দ্র লোধ বলেন, "বেশ কয়েক মিটার এলাকা নদীতে চলে গিয়েছে ৷ প্রাচীন কালী মন্দিরটি বাঁচানো যায়নি ৷ সেচ দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে বাকি অংশ রক্ষার চেষ্টা চলছে ৷ এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে ৷"
স্থানীয় বাসিন্দা মায়া সিংহ বলেন, "সারারাত জেগে বাইরে বসে রয়েছি ৷ ভয়ে কেউ ঘরে যেতে পারছি না ৷ দেখতে-দেখতে নদীতে মিলিয়ে গেল মন্দিরটা ৷ কী করে ঘরে থাকব ? নেতা, মন্ত্রী ও সরকার কেন নদী পাকা করে বাঁধায়নি ? বালির বস্তা ফেলে কী লাভ হচ্ছে ? ছেলেপিলে নিয়ে এখন আমরা কোথায় যাব ?" গ্রামবাসীদের দাবি, দ্রুত সরকারের তরফে নদীর পাড় বাঁধিয়ে দেওয়া হোক ৷ তা না-হলে ঘরবাড়ি হারিয়ে পথে বসতে হবে তাঁদের ৷
প্রসঙ্গত, চলতি বছরে বর্ষার মরশুম শুরু হতেই সামশেরগঞ্জের উত্তর ও মধ্য চাচণ্ড, শিকদারপুর, শিবপুর-সহ একাধিক এলাকায় ভাঙন শুরু হয় ৷ বহু পাকাবাড়ি, চাষের জমি ও গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় ৷ এবার পাথর দিয়ে নদীর পাড় বাঁধানোর দাবি তুলেছেন এলাকাবাসীরা ৷