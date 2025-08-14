ETV Bharat / state

আইআইটি খড়গপুরের 75 বছর পূর্তিতে আসছে 75 টাকার মুদ্রা, কবে ? - IIT KHARAGPUR

আইআইটি খড়গপুরের 75 বছর পূর্তিতে 75 টাকার স্মারক মুদ্রা আনছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ রুপোর তৈরি সেই মুদ্রার ওজন হবে 40 গ্রাম ৷

আইআইটি খড়গপুরের 75 বছর পূর্তিতে আসছে 75 টাকার মুদ্রা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read

খড়গপুর, 14 অগস্ট: আগামী 18 অগস্ট পালিত হবে খড়গপুর আইআইটি-র প্রতিষ্ঠা দিবস । এই উপলক্ষে এবার নতুন ভাবনা নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে 75তম বর্ষের পূর্তি উপলক্ষে ওই দিন 75 টাকার বিশেষ মুদ্রা প্রকাশ করবে আইআইটি খড়গপুর । তবে এই মুদ্রা দিয়ে কোনও কেনাবেচা বা লেনদেন হবে না ৷ এটি শুধুমাত্র সংগ্রহ করা যাবে ।

1টাকা, 2 টাকা, 5টাকা ও 10 টাকার পর দেশবাসী দেখেছে 20 টাকার কয়েন ৷ এরপর স্মারক হিসেবে এসেছে বিভিন্ন কয়েন ৷ সেরকমই আরও একটি স্মারক মুদ্রা আনছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বাজারে আসছে 75 টাকার বিশেষ মুদ্রা । যদিও এই মুদ্রা শুধুই স্মারক ৷ তা কেবল সংগ্রহ করা যাবে ৷ তবে এই মুদ্রায় কোনওরূপ কেনাবেচা করা যাবে না বলে জানা গিয়েছে ।

75 টাকার স্মারক মুদ্রা (নিজস্ব চিত্র)

আইআইটি খড়্গপুরের 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । গত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই মুদ্রা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে । 75 টাকার বিশেষ স্মারক মুদ্রাটি হবে রুপোর তৈরি ৷ এর ওজন হবে 40 গ্রাম । সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যে 75 টাকার মুদ্রা আইআইটি খড়গপুরের জন্য প্রকাশ করা হবে, তাতে 99.9 শতাংশ রুপো থাকবে । মুদ্রার ব্যাস হবে 44 মিলিমিটার ।

মুদ্রাবিজ্ঞানী সুধীর লুনাওয়াত বলেন, "এটি হবে ভারতে জারি করা 75 টাকা মূল্যমানের 14তম স্মারক মুদ্রা । অর্থাৎ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেশে এর আগে 13 বার একই মূল্যমানের মুদ্রা প্রকাশ করা হয়েছে ।"

আইআইটি খড়গপুরের 75 বছর পূর্তি (নিজস্ব চিত্র)

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কলকাতার টাঁকশাল থেকে এই মুদ্রা প্রকাশিত হবে । 7500 টাকা খুচরো মূল্যে এই স্মারক মুদ্রাটি টাঁকশাল থেকে সংগ্রহ করা যাবে । এ বিষয়ে খড়গপুর আইআইটি-র অধিকর্তা সুমন চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে বলেন, "আমাদের খড়গপুর আইআইটি-র 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই 75 টাকার স্মারক রুপোর মুদ্রা আনা হচ্ছে । ভারত সরকার তার অনুমোদন দিয়েছে ।"

আইআইটি খড়গপুর (নিজস্ব চিত্র)

উল্লেখ্য, ভারতে আইআইটিগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন খড়গপুর আইআইটি । 1951 সালে এই প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু হয় । পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে দু’হাজার একর জমি জুড়ে বিস্তৃত দেশের প্রযুক্তিবিদ্যার এই অন্যতম পীঠস্থান । প্রথম সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির তালিকায় খড়গপুর আইআইটির নাম থাকে উপরের দিকে । এহেন প্রতিষ্ঠানের 75তম বার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে উদ্যোগী কেন্দ্রীয় সরকার ।

