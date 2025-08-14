খড়গপুর, 14 অগস্ট: আগামী 18 অগস্ট পালিত হবে খড়গপুর আইআইটি-র প্রতিষ্ঠা দিবস । এই উপলক্ষে এবার নতুন ভাবনা নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৷ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে 75তম বর্ষের পূর্তি উপলক্ষে ওই দিন 75 টাকার বিশেষ মুদ্রা প্রকাশ করবে আইআইটি খড়গপুর । তবে এই মুদ্রা দিয়ে কোনও কেনাবেচা বা লেনদেন হবে না ৷ এটি শুধুমাত্র সংগ্রহ করা যাবে ।
1টাকা, 2 টাকা, 5টাকা ও 10 টাকার পর দেশবাসী দেখেছে 20 টাকার কয়েন ৷ এরপর স্মারক হিসেবে এসেছে বিভিন্ন কয়েন ৷ সেরকমই আরও একটি স্মারক মুদ্রা আনছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বাজারে আসছে 75 টাকার বিশেষ মুদ্রা । যদিও এই মুদ্রা শুধুই স্মারক ৷ তা কেবল সংগ্রহ করা যাবে ৷ তবে এই মুদ্রায় কোনওরূপ কেনাবেচা করা যাবে না বলে জানা গিয়েছে ।
আইআইটি খড়্গপুরের 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । গত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই মুদ্রা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে । 75 টাকার বিশেষ স্মারক মুদ্রাটি হবে রুপোর তৈরি ৷ এর ওজন হবে 40 গ্রাম । সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যে 75 টাকার মুদ্রা আইআইটি খড়গপুরের জন্য প্রকাশ করা হবে, তাতে 99.9 শতাংশ রুপো থাকবে । মুদ্রার ব্যাস হবে 44 মিলিমিটার ।
মুদ্রাবিজ্ঞানী সুধীর লুনাওয়াত বলেন, "এটি হবে ভারতে জারি করা 75 টাকা মূল্যমানের 14তম স্মারক মুদ্রা । অর্থাৎ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেশে এর আগে 13 বার একই মূল্যমানের মুদ্রা প্রকাশ করা হয়েছে ।"
সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কলকাতার টাঁকশাল থেকে এই মুদ্রা প্রকাশিত হবে । 7500 টাকা খুচরো মূল্যে এই স্মারক মুদ্রাটি টাঁকশাল থেকে সংগ্রহ করা যাবে । এ বিষয়ে খড়গপুর আইআইটি-র অধিকর্তা সুমন চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে বলেন, "আমাদের খড়গপুর আইআইটি-র 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই 75 টাকার স্মারক রুপোর মুদ্রা আনা হচ্ছে । ভারত সরকার তার অনুমোদন দিয়েছে ।"
উল্লেখ্য, ভারতে আইআইটিগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন খড়গপুর আইআইটি । 1951 সালে এই প্রতিষ্ঠানের পথ চলা শুরু হয় । পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে দু’হাজার একর জমি জুড়ে বিস্তৃত দেশের প্রযুক্তিবিদ্যার এই অন্যতম পীঠস্থান । প্রথম সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির তালিকায় খড়গপুর আইআইটির নাম থাকে উপরের দিকে । এহেন প্রতিষ্ঠানের 75তম বার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে উদ্যোগী কেন্দ্রীয় সরকার ।