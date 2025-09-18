ETV Bharat / state

100 দিনের কাজের জবকার্ড হোল্ডারদের জন্য ‘উন্নতি’ প্রকল্প এক বছর বাড়াল কেন্দ্র

মনরেগার অদক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা এবং তাঁদের জীবিকা স্থিতিশীল করা জন্য উদ্যোগ কেন্দ্রের।

Govt extends Unnati scheme
‘উন্নতি’ প্রকল্প এক বছর বাড়াল কেন্দ্র (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2025 at 4:18 PM IST

কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: '100 দিনের কাজ’-এর সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগে শুরু হওয়া ‘উন্নতি’ প্রকল্পের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়াল কেন্দ্র। 2025 সালের মার্চে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও মোদি সরকার তা বাড়িয়ে 2026 সালের মার্চ পর্যন্ত চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শনিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের পাঠানো এই সংক্রান্ত চিঠি হাতে পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পত্রে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল মনরেগার (MGNREGA) অদক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা এবং তাঁদের জীবিকা স্থিতিশীল করা। গাইডলাইনে বলা হয়েছে, জবকার্ড হোল্ডাররা যদি মনরেগা'র অধীনে অন্তত 60 দিন কাজ করে থাকেন, তবে 45 বছর বয়স পর্যন্ত তাঁরা প্রশিক্ষণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং মহিলা প্রধান পরিবারগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রতিটি পরিবার থেকে দু’জন করে সদস্যকে প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে স্টাইপেন্ড দেওয়ারও নির্দেশ রয়েছে, যা সরাসরি সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে।

তবে এই চিঠি ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। কারণ, রাজ্যের প্রায় আড়াই কোটি জবকার্ড হোল্ডার দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ করছে না, ফলে কাজের সুযোগও নেই। এমন পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের ঘোষণা কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাজনৈতিক মহল। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, “কেন্দ্রীয় সরকার কতটা গয়ংগচ্ছভাবে চলছে, তা ফের প্রমাণিত হল। আসলে ওরা রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। দ্বিচারিতা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।”

কেন্দ্রের তরফে বলা হয়েছে, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করে তাঁদের পরিকাঠামো উন্নয়ন বা স্থায়ী সম্পদ তৈরির কাজে যুক্ত করা হবে, যাতে তাঁদের আয় বাড়ে। এর জন্য রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে কেন্দ্র কেরলের ‘মিকাভু’ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা প্রশ্ন তুলেছেন, কেন কেরলের প্রকল্পকেই একমাত্র মডেল হিসেবে তুলে ধরা হল, যখন পশ্চিমবঙ্গের ‘উৎকর্ষ বাংলা’-র মতো অন্যান্য রাজ্যেরও সফল দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে। তাঁদের মতে, এর মধ্যেও রাজনৈতিক বার্তা লুকিয়ে রয়েছে।

সব মিলিয়ে, মনরেগা'র শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির নামে কেন্দ্রের এই নতুন পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে বাংলায় নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিশেষত রাজ্যের জবকার্ড হোল্ডারদের দীর্ঘদিন ধরে কাজ না দেওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই প্রকল্প কার্যকর হবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

