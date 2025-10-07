ETV Bharat / state

রেশন গ্রাহকদের বৈধতা যাচাইয়ের নির্দেশ কেন্দ্রের, বাতিল হতে পারে বাংলার লক্ষ লক্ষ কার্ড

রাজ্যগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত 2 কোটির বেশি রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে ৷ যাচাই সম্পন্ন হওয়ার পর আরও কার্ড বাতিল হতে পারে ৷

ration card
রেশন গ্রাহকদের বৈধতা যাচাইয়ের নির্দেশ কেন্দ্রের (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 7, 2025 at 1:58 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 7 অক্টোবর: সারা দেশে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের (NFSA) আওতায় থাকা রেশন গ্রাহকদের বৈধতা যাচাই শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার । পশ্চিমবঙ্গেও রেশন গ্রাহকদের বৈধতার যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে ৷ কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রকের ওই নির্দেশে বলা হয়েছে, সন্দেহভাজন কার্ডধারীদের তথ্য খতিয়ে দেখে অবৈধ প্রমাণিত হলে সেই রেশন কার্ড বাতিল করতে হবে ৷

খাদ্যমন্ত্রকের সর্বশেষ পর্যালোচনা রিপোর্টে জানা গিয়েছে, মোট 8 কোটি 51 লক্ষ 57 হাজার 242 জন রেশন গ্রাহকের নাম যাচাইয়ের জন্য পাঠানো হয়েছিল । এর মধ্যে ইতিমধ্যেই 2 কোটি 75 লক্ষেরও বেশি গ্রাহকের তথ্য যাচাই সম্পন্ন হয়েছে ৷ রাজ্যগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত 2 কোটি 10 লক্ষ 96 হাজার 406টি রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ যাচাই সম্পন্ন হওয়া কার্ডগুলির প্রায় 76 শতাংশই অবৈধ বলে প্রমাণিত হয়েছে ৷

রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে 17 লক্ষ 29 হাজার 802 জন রেশন গ্রাহকের বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এর মধ্যে রাজ্য খাদ্য দফতর এখন পর্যন্ত 3 লক্ষ 53 হাজার 309টি রেশন কার্ড বাতিল করেছে ৷ বাকি কার্ডগুলির যাচাই চলছে ৷ রাজ্যের এক আধিকারিক বলেন, "প্রথম দফায় প্রায় 10 লক্ষ 75 হাজার গ্রাহককে সন্দেহভাজন হিসেবে ধরা হয়েছিল । কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু, যাদের আধার এখনও তৈরি হয়নি ।"

কেন্দ্রীয় সূত্রের দাবি, রেশন কার্ডে আধার নম্বর যুক্ত না থাকা, বায়োমেট্রিক যাচাই অসম্পূর্ণ থাকা, কার্ডধারীর মৃত্যু বা আর্থিকভাবে যোগ্যতার সীমা অতিক্রম করা-এসব কারণেই গ্রাহকদের যাচাইয়ের আওতায় আনা হয়েছে ৷ কেন্দ্রের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী, আয়কর দাতা, কোম্পানির ডিরেক্টর বা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির মালিকরা রেশন সুবিধা পাবেন না । কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রকের এক কর্তা বলেন, "দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষ রেশন সুবিধা পান । কিছু কার্ডে অনিয়ম থাকলে সেটি বন্ধ করা দরকার, যাতে প্রকৃত দরিদ্ররা বঞ্চিত না হন ।"

অন্যদিকে, অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ওনার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু বলেন, "রেশন কার্ড রাজ্য সরকারের দেওয়া । তাই বাতিলের দায়িত্বও রাজ্যের । তবে এই প্রক্রিয়ায় যেন কোনও প্রকৃত সুবিধাভোগী বাদ না পড়েন, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ।"

বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী অন্ন সুরক্ষা যোজনা ও জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প মিলিয়ে প্রায় 81 কোটি মানুষ রেশন সুবিধার আওতায় রয়েছেন । এর মধ্যে প্রায় 8 কোটি 50 লক্ষ গ্রাহকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে-অর্থাৎ মোট সুবিধাভোগীর প্রায় 10 শতাংশ । বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অভিযান যদি নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়, তাহলে রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বাড়বে, কিন্তু ভুল যাচাই হলে বিপাকে পড়তে পারেন প্রকৃত দরিদ্র গ্রাহকরাই ।

