বরানগরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী দাসপুুরের বাসিন্দা, খুনের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ

বরানগরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী দাসপুুরের বাসিন্দা, খুনের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ
শোকস্তব্ধ দাসপুরের পরিবারের সদস্যরা ৷ কীভাবে ও কাদের হাতে খুন হলেন বরানগরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী শঙ্কর জানা? সিসিটিভি ফুটেজে দেখ গেল আততায়ীরা খুন করে পালাচ্ছে ৷
Published : October 5, 2025 at 6:20 PM IST
দাসপুর, 5 অক্টোবর: বরানগরে দোকানের মধ্যেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার হয় গতকাল (শনিবার)। খুনের অভিযোগ তুলে সরব হয় দাসপুরে মৃতের পরিবার। কেন CCTV বন্ধ ছিল ? তার প্রশ্ন তুলেছেন পরিবারের লোকজন। নৃশংস ঘটনায় তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা ৷ কিন্তু দোকানের ভিতরের সিসিটিভি বন্ধ থাকলেও বাইরের একটি ফুটেজে প্রকাশ্যে এসেছে ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে, দাসপুরের স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুনের পর আততায়ীরা পালিয়ে যাচ্ছে ৷
বরানগরে সোনার দোকানের ব্যবসায়ী শঙ্কর জানা পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের বাসিন্দা ৷ বাড়ি দাসপুরের বেলিয়াঘাটাল বৈদ্যপুর ৷ গতকাল বন্ধ দোকান খুলতেই উদ্ধার হয় হাত-পা বাঁধা মালিকের দেহ। বরানগর থানা থেকে মাত্র 1 কিলোমিটার দূরে এই ঘটনা ঘটে ! কারা জড়িত ?
সূত্রের খবর, দোকানের সিসি ক্যামেরা বন্ধ দেখে দিল্লি থেকে ফোন করেন ব্যবসায়ীর ছেলে। তারপরেই বন্ধ সোনার দোকান থেকে ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার করা হয় ৷ মাথায় তাঁর আঘাতের চিহ্ন ছিল ৷ পুজো মিটতেই খুনের খবরে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায় । কীভাবে ও কাদের হাতে খুন হলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী শঙ্কর জানা ? এখনও রয়েছে ধোঁয়াশা। দোকানের ভিতরের ক্যামেরা বন্ধ করে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে ৷
পুলিশ সূত্রে আরও খবর, ঘটনার সময় দোকানে একাই ছিলেন শঙ্কর জানা। দোকানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ক্রেতা সেজে এসেছিল 5 দুষ্কৃতী। তাদের মধ্যে 2 জন বাইরে পাহারা দিচ্ছিল । ভিতরে ঢোকে 3 জন। কত পরিমাণ সোনা লুট হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। দোকানের সিসি ক্যামেরা বন্ধ দেখে দিল্লি থেকে ফোন করেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ছেলে। এরপর দোকান থেকে উদ্ধার হয় ব্যবসায়ীর হাত-পা বাঁধা দেহ। দুপুরবেলায় আশপাশের দোকান বন্ধ ছিল। সেই সুযোগেই হামলা চালায় আততায়ীরা।
দোকানের উল্টোদিকের বাড়ির সিসি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এ হেন ঘটনায় স্বভাবতই আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। ভয়ে রয়েছেন স্থানীয়রা। দুপুর 3টে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে বলে খবর। এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। একটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে । খুনের আগে পর্যন্ত সিসি ক্যামেরা চালু ছিল। তারপর ক্যামেরা বন্ধ করে খুন করা হয় ব্যবসায়ীকে। দোকানের সিসি ক্যামেরা বন্ধ দেখেই সন্দেহ জাগে মৃতের ছেলের মনে। ফোন করেন তিনি। এরপরই উদ্ধার হয় ব্যবসায়ীর দেহ।
এই বিষয়ে মৃতের ভাই সন্তোষ জানা বলেন, "অনেক বছর ধরেই কলকাতায় আমার দাদার সোনার দোকান রয়েছে। গতকাল দুপুরে সিসিটিভি বন্ধ দেখে আমার ভাইপো ফোন করেছিল। এরপরই পুলিশে খবর দেওয়া হয় এবং পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে রেখে তদন্ত করে। আমাদের অনুমান দুষ্কৃতীরা দোকানে ঢুকে সিসিটিভি বন্ধ করে মারধর করে ৷ এরপর দাদাকে খুন করে দোকানের শাটার নামিয়ে চলে যায়। দাদার ছেলে দিল্লি বেড়াতে গিয়েছে। ও এলেই আমরা কলকাতায় যাব।"