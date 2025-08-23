ETV Bharat / state

সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে CBI, তদন্তে ইডির ওপর হামলা - ED TEAM ATTACKED IN SANDESHKHALI

সন্দেশখালির সরবেড়িয়া এলাকায় তাঁর বাড়ি। সেখানে বদ্ধ ঘরে তাঁকে প্রায় তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে খবর সিবিআই সূত্রে।

CBI visits TMC leader's house in Sandeshkhali
সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে CBI (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 23, 2025 at 11:55 PM IST

সন্দেশখালি, 23 অগস্ট: ফের সন্দেশখালিতে সিবিআইয়ের হানা। এক বছর আগে ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনার তদন্ত করতে শনিবার সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল পৌঁছে গেল জেলবন্দি শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেত্রী সবিতা রায়ের বাড়িতে। সন্দেশখালির সরবেড়িয়া এলাকায় তাঁর বাড়ি। সেখানে বদ্ধ ঘরে তাঁকে প্রায় তিন ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে খবর সিবিআই সূত্রে।

ইডির ওপর হামলা-কাণ্ডে শাসকদলের এই নেত্রীর কী ভূমিকা ছিল? ঘটনার সময় তিনি কোথায় ছিলেন? এমনই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিক। শুধু তাই নয়, বাড়ি বাড়ি ঘুরে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে এদিন বিভিন্ন তথ্যও সংগ্রহ করেছেন সিবিআইয়ের তিন সদস্যের তদন্তকারী দল। সন্ধ্যায় অবশ্য সিবিআইয়ের টিম সন্দেশখালি থেকে বেরিয়ে রওনা হয়ে যায় কলকাতার উদ্দেশ্যে।

Sabita Roy
তৃণমূল নেত্রী সবিতা রায় (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, 2024 সালের 5 জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে ইডির তদন্তকারী দল গিয়েছিল তৃণমূলের তৎকালীন নেতা শেখ শাহজাহানের গড়ে। সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের আগারহাটি এলাকায় শাহজাহানের বাড়িতে ইডির তদন্তকারী দল পৌঁছতেই মারমুখী হয়ে ওঠেন তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীরা। চারদিক ঘিরে চলে হামলা,ভাঙচুর। ইডি আধিকারিকদের নিরাপত্তায় থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সেদিন অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। কারণ,নিরাপত্তা বাহিনীর থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি শাহজাহানের লোকজনের ভিড় ছিল সেখানে।

হামলায় আক্রান্ত হয়ে শেষমেশ খালি হাতেই সেদিন সন্দেশখালি থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল ইডির তদন্তকারী আধিকারিকদের। ঘটনার পর অবশ্য বাড়ি থেকে বেপাত্তা হয়ে যান শাসকদলের এই দাপুটে নেতা। এর ঠিক পরপরই সন্দেশখালির মাটিতে শুরু হয় জোরদার আন্দোলন। শাহজাহানের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন গ্রামের মহিলারা। উত্তাল হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। চাপে পড়ে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ নেতাদের গ্রেফতার করতে শুরু করে বসিরহাট জেলা পুলিশ।

যদিও এত কিছুর পরেও শাহজাহান নাগাল কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না।শেষে প্রায় চল্লিশ দিনের মাথায় মিনাখাঁর একটি গোপন ডেরা থেকে গ্রেফতার করা হয় সন্দেশখালির 'বাঘ'-কে। পরে,পুলিশ শেখ শাহজাহানকে তুলে দেয় সিবিআইয়ের হাতে। শাহজাহান-সহ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের বিরুদ্ধে জোর করে জমি দখল,নারী নির্যাতন, মারধর-সহ একের পর এক অভিযোগ জমা পড়তে শুরু করে সিবিআইয়ের কাছে। যেগুলির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মামলা রুজু করে তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

রেশন দুর্নীতি মামলা সহ ইডির ওপর হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বেশ কিছু নেতা এখনও জেলে রয়েছেন। তবে,তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শাহজাহান জেলে থাকলেও তাঁর বাহিনী এখনও সন্দেশখালিতে সক্রিয় বলে অভিযোগ। এই আবহেই এবার শাহজাহান ঘনিষ্ঠ শাসক নেত্রী সবিতা রায়ের বাড়ির দুয়ারে পৌঁছে গেল সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল।

সূত্রের খবর, ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনায় সেই সময়ও শাহজাহান ঘনিষ্ঠ এই তৃণমূল নেত্রীর নাম উঠে এসেছিল। কিন্তু,তখন তিনি সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। বারবারই সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সবিতা রায় দাবি করেছিলেন, হামলার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই। পরিকল্পনা করেই তাঁর নাম জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এই ঘটনায়। এদিকে, সিবিআইয়ের তাঁর বাড়িতে হানা দেওয়া কিংবা জেরা প্রসঙ্গে এদিন অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি এই তৃণমূল নেত্রী। মুখ খোলেননি সিবিআইয়ের আধিকারিকরাও।

