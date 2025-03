ETV Bharat / state

আরজি করে গণধর্ষণ হয়নি, হাইকোর্টে জানাল সিবিআই - CBI ON RG KAR DOCTOR RAPE

কলকাতা, 28 মার্চ: আরজি করে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি ৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট দিয়ে এমনটাই জানাল সিবিআই ৷ খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় কলকাতা পুলিশ কতদূর পর্যন্ত তদন্ত করেছিল সেই কেস ডায়েরি সিবিআইকে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ৷ অন্যদিকে, এদিনই শিয়ালদা আদালতে তিন পাতার 'স্টেটাস রিপোর্ট' জমা দিয়েছে সিবিআই ( CBI informs Calcutta High Court that no evidence of gang rape found in rg kar incident ) ।

ময়নাতদন্ত ও ইনকোয়েস্ট রিপোর্টে কী উল্লেখ করা হয়েছিল এবং এখনও পর্যন্ত কতজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই সেই তালিকা আগামী 23 এপ্রিল আদালতে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তাঁর নির্দেশ, সিবিআই কেন তদন্ত আর এগোতে পারছে না সেটা রিপোর্ট দিয়ে তাদের জানাতে হবে । তদন্তের জন্য কেন এত সময় লাগছে সেটাও আদালতে জানাতে হবে।

শুনানি তে কী কী হল ?

সিবিআইয়ের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার বলেন, তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর গত শুনানিতে যতগুলো প্রশ্ন তুলেছিল আদালত, রিপোর্টে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে । একইসঙ্গে হাইকোর্ট নির্যাতিতার বাবা-মায়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলাদা করে তদন্তে তত্ত্বাবধান করতে পারে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী।

এরপর বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানতে চান, যদি এটা গণধর্ষণ হয়ে থাকে তাহলে সেটার কি তদন্ত হয়েছে ? জবাবে সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হয়েছিল। 14 জনের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিজেদের মতামত জানিয়েছেন। তাঁরা জানান, এটা গণধর্ষণ নয় । অর্থাৎ, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 70 ধারার মধ্যে পড়ে না। তবে সিবিআই এখানে বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পেয়েছে। সেটা নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে ।