কলকাতা, 29 অগস্ট: রাজ্যের রাজনীতিতে ফের ঝড় তুলল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের হঠাৎ তৎপরতা । শুক্রবার সকালে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই ।
সূত্রের খবর, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তে সিবিআই এদিন হানা দেয় অতীনের বাড়িতে ৷ পাশাপাশি গত বছর 14 অগস্ট মধ্য়রাতে আরজি করে যে ভাঙচুর হয়েছিল, সেই নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী ব্যুরোর আধিকারিকরা এই পদক্ষেপ করেছেন ৷ তাঁর সঙ্গে তদন্তকারীরা কথা বলেন ও তাঁর বয়ান রেকর্ড করেন বলে জানা গিয়েছে ।
উল্লেখ্য, গত বছর 9 অগস্ট সকালে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চতুর্থ তলার সেমিনার রুম থেকে এক তরুণী-চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয় ৷ ওই চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ ওঠে ৷ কিন্তু পুরো ঘটনার নেপথ্যে আরজি করের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের মদত ছিল বলে অভিযোগ তোলা হয় ৷ সেই সময়ই সামনে আসে উত্তর কলকাতার ওই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ৷ মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে ৷
আদালত এই নিয়ে তদন্তের জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দেয় ৷ এই মামলায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ৷ এই মামলার তদন্তে সম্প্রতি চিকিৎসক তথা শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি সুদীপ্ত রায়ের বাড়িতেও হানা দিয়েছিল ৷ তবে তার আগে তাঁকে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এই মামলার তদন্তকারীরা আধিকারিকরা ৷
এবার এই মামলায় শাসক দলের অন্যতম হেভিওয়েট নেতার বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই ৷ প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি সুদীপ্ত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এমন কোনও তথ্য পেয়েছে সিবিআই, যার ভিত্তিতে এদিন অতীন ঘোষের বাড়িতে হাজির হয় তারা ? এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি ৷ এমনকী, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও দেওয়া হয়নি ৷
তবে দিনকয়েক আগে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি গ্রেফতার করেছে মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের জীবনকৃষ্ণ সাহা ৷ তার পর থেকেই কেন্দ্রীয় এজেন্সির সক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এই নিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ শাসক দলের সবস্তরের নেতারা ৷
অন্যদিকে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল কলকাতা ৷ গত 14 অগস্ট রাত দখল কর্মসূচি নিয়েছিল ৷ সেই রাতেই ভাঙচুর চালানো হয় আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ৷ বিরোধীরা অভিযোগ করে যে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার প্রমাণ লোপাটে ভাঙচুর করা হয়েছে ৷ অতীন ঘোষের প্ররোচনাতেই এই ভাঙচুর হয় ৷ ফলে সেই নিয়েও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে সিবিআই সূত্রে খবর ৷