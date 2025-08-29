কলকাতা, 29 অগস্ট: এসএসসি গ্রুপ সি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চূড়ান্ত চার্জশিট আলিপুরের বিশেষ আদালতে জমা দিল সিবিআই । এই চার্জশিটে রয়েছে ভিডিয়ো ফুটেজের উল্লেখ ৷ যেটিতে পরিকল্পিতভাবে কীভাবে বিনা পরীক্ষায় পাশ করানো হত, তার বর্ণনা রয়েছে । চার্জশিটে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য কণ্ঠস্বরের নমুনাও পাঠানো হয়েছে । দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরের বিশেষ আদালতে সিবিআই শুক্রবার এই চার্জশিট দাখিল করে ৷ এর ফলে মামলার চার্জ গঠনে ও বিচার প্রক্রিয়া শুরুতে আর বাধা রইল না ।
এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভিডিয়ো ও অডিয়ো ফুটেজের মাধ্যমেও প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে । অভিযুক্তদের কথোপকথন ও দুর্নীতির পরিকল্পনা ফুটেজে দৃশ্যমান হয়েছে । এই ভিডিয়ো ফুটেজের সত্যতা নিশ্চিত করতে অভিযুক্তদের কণ্ঠস্বরের নমুনা ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে । এভাবে তথ্য-প্রমাণ আরও শক্তপোক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং মামলার তদন্তও আরও গভীরে প্রবেশ করেছে ।
সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট চার্জশিটে এটাও দেওয়া হয়েছে যে, কীভাবে পরিকল্পিতভাবে বিনা পরীক্ষায় নিয়োগ করা হত । অভিযোগে উল্লেখ রয়েছে যে, বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে এসব নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । বিস্তারিত তথ্য ও নথিপত্র আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে । তদন্তে অনেক নতুন সাক্ষী ও দলিলের তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা এই মামলার চার্জশিটকে আরও শক্তিশালী করেছে ।
দুই স্তরের তদন্ত শেষে বহু ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে এই চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । এর ফলে মামলার আইনগত প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে যাবে এবং শীঘ্রই চার্জ গঠন ও বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে মনে করেছেন তদন্তকারীরা । মামলা চলাকালীন আরও তথ্য-প্রমাণ আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
উল্লেখ্য, চার্জশিট জমা দেওয়ার পর কোনও আইনি বাধা না-থাকায় আদালত দ্রুত মামলার শুনানির কাজ শুরু করবে বলে জানা গিয়েছে । এসএসসি গ্রুপ সি নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই তদন্ত চলছে । এর মাধ্যমে নিয়োগ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে । সিবিআই এই ধরনের দুর্নীতি দমনে জোরদার পদক্ষেপ করছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে ।
এর আগেও এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অনেক বড় তথ্য সামনে এসেছে । এই চূড়ান্ত চার্জশিট সেই তদন্তের সমাপ্তির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ । আইন অনুযায়ী সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে একের পর এক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে ।