কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ এসএসসি-র প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী 'অযোগ্য' চাকরিহারাদের একাংশ ৷ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চে আবেদন করেছেন 300 জনেরও বেশি 'অযোগ্য' প্রার্থী । বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত শুনানির আবেদন করেছেন তাঁরা ৷ 'অযোগ্য'দের আবেদনে বলা হয়েছে, এসএসসি 2016’র আসন্ন পরীক্ষায় তাঁদের বসতে দেওয়া হোক ৷ 2 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ, মঙ্গলবার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির সম্মতি দিয়েছেন বিচারপতি ৷
উল্লেখ্য, গত 30 অগস্ট রাতে এসএসসি বিজ্ঞপ্তি জারি করে 'অযোগ্য' বলে 1806 জনের তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ তাঁদেরই একাংশ কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ দাবি করা হয়েছে, তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে ৷ ডিভিশন বেঞ্চ এঁদের দাগি তকমা না-দিলেও, এসএসসি এঁদের দাগি বা অযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাটাগরি আলাদা করা হয়নি বলে আবেদনে জানিয়েছেন মামলাকারীরা ৷ সেখানে বলা হয়েছে, সকলকেই দাগি বা অযোগ্য তকমা দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ৷ তাই তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টে এসএসসি-র পরীক্ষায় বসার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছেন ৷ আইনজীবী পার্থ রায় বর্মন এবং অনিন্দ্য লাহিড়ী এই 'অযোগ্য'দের পক্ষে এদিন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ৷
উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী স্কুল সার্ভিস কমিশন 1806 জন টেন্টেড বা দাগি প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ সুপ্রিম কোর্ট আগেই জানিয়েছে, একজনও দাগি যেন পরীক্ষায় না-বসতে পারেন ৷ তবে, তালিকায় 'দাগি' হিসেবে উল্লেখ থাকা চাকরিহারাদের একাংশের দাবি, ভুল করে স্কুল সার্ভিস কমিশন তাঁদের 'দাগি' তালিকাভুক্ত করেছে ৷ তাঁদের সিবিআই কখনও জিজ্ঞাসাবাদ করেনি ৷ এমনকি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমনও পাঠায়নি ৷ তাহলে কেন তাঁদের অযোগ্যদের তালিকায় রাখা হল ? সেই প্রশ্নই আদালতে করেছেন মামলাকারীরা ৷
আগামী 7 ও 14 সেপ্টেম্বর এসএসসি 2016’র পরীক্ষা হবে ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, এই পরীক্ষায় অযোগ্যরা বসতে পারবেন না ৷ গত 28 অগস্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার বেঞ্চ নির্দেশ দেয় যে, সাতদিনের মধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে 'চিহ্নিত অযোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৷ তবে, এক্ষেত্রে এসএসসি সাতদিন নয়, নির্দেশের মাত্র দু’দিনের মধ্যে চিহ্নিত অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করে ৷
সেই সঙ্গে এসএসসি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ কথাও জানায়, যে সকল চাকরিহারা পুনরায় পরীক্ষায় বসার আবেদন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম প্রকাশিত তালিকায় রয়েছে, তাঁরা 7 ও 14 সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় বসতে পারবেন না ৷