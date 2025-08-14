কলকাতা, 14 অগস্ট: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে । দীর্ঘ বিতর্কের পরেও বদলায়নি পরীক্ষার দিন । এবার সেই নিয়ে মুখ খুললেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্তকে তিনি 'কেয়ারটেকার ভিসি' বলে কটাক্ষ করেন । তিনি বলেন, "সুপ্রিম কোর্ট বলেছে 28 অগস্টের মধ্যে কোনও কেয়ারটেকার ভিসি রাখা যাবে না । নতুন ভিসি ঠিক করতে হবে । আশা করছি বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়ে সম্মানিত বিচারপতির নির্দেশমতো উপাচার্য নিয়োগ করা হবে ।"
উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত তুঙ্গে । এরপর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস উপাচার্য নিয়োগ করছেন । সেই মতো এখনও পর্যন্ত 15টা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ বাকি রয়েছে । তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও । সেখানে অন্তর্বর্তী উপাচার্য হয়ে আছেন শান্তা দত্ত ।
এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পড়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে । বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্ত একাধিক বৈঠক করেও দিন বদলাননি । সেটা নিয়েই তুঙ্গে বিতর্ক । এই পরিস্থিতিতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে দাঁড়িয়ে আরও একবার শান্তা দত্তকে 'কেয়ারটেকার ভিসি' বলে কটাক্ষ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ।
অন্যদিকে, এখনও রাজ্যে প্রকাশিত হয়নি জয়েন্ট এন্টান্স পরীক্ষার ফলাফল । যা নিয়ে সরকারও উদ্বিগ্ন বলেই জানান শিক্ষামন্ত্রী । তিনি বলেন, "সরকারের অন্য দফতরের সঙ্গে মামলা চলছে । সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল । আমরা ফলাফল প্রকাশ করতে যাচ্ছিলাম । তারপর কিছু ছাত্রের মেইলের মারফতে হাইকোর্টে আবার সুয়োমোটো কেস হয় । সুপ্রিম কোর্ট থেকে হাইকোর্টের রায় যে স্বতন্ত্র হতে পারে সেটা আমাদের ধারণা ছিল না । আমরাও এটা নিয়ে চিন্তিত । আমাদের ভর্তি প্রক্রিয়া আটকানো নিয়ে এত তৎপরতা কিসের সেটা আইন বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবে ।"