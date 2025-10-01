সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে অপারেশন সিঁদুর থেকে কলেজ স্কোয়ারে আঙ্কোরভাট, বৃষ্টি মাথায় ভিড় দর্শকদের

সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে অপারেশন সিঁদুর থেকে কলেজ স্কোয়ারে আঙ্কোরভাট, বৃষ্টি মাথায় ভিড় দর্শকদের
দুপুরে তুমুল বৃষ্টি নামলেও সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার ও কলেজ স্কোয়ারের পুজোয় মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ দু'টি পুজো ঘুরে দেখল ইটিভি ভারত ৷
Published : October 1, 2025 at 7:13 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: নবমীতে কলকাতার আকাশ মুখ ভার করলেও ভিড় উপচে পড়ছে শহরের দুই বিখ্যাত পুজো মণ্ডপে-সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার ও কলেজ স্কোয়ারে ৷ ফি বছর পুজোয় এই দু'টি মণ্ডপের দুর্গা প্রতিমা ও মণ্ডপ সজ্জা দেখতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসেন ৷ এবারও তার অন্যথা হয়নি ৷
সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো নিয়ে প্রথম থেকে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ চলতি বছরের 22 এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় সন্ত্রাসবাদী হামলায় 26 জনের মৃত্যু হয় ৷ তাঁদের মধ্যে একজন নেপালের নাগরিক ৷ জঙ্গিরা তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে হত্যা করে ৷ নিহতদের অধিকাংশই পর্যটক ৷ এর জবাবে ভারতীয় সেনা অপারেশন সিঁদুর করে 6 মে গভীর রাতে পাকিস্তানের ন'টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ৷ পাল্টা জবাব দেয় পাকিস্তানও ৷ শুরু হয় ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ ৷ 10 মে দুই দেশ সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হয় ৷
এই অপারেশ সিঁদুরের কথা লাইট অ্যান্ড সাউন্ডেহর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে সন্তোষ মিত্র স্কয়ারের পুজোয় ৷ মণ্ডপটি তৈরি হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরের দুর্গম পাহাড়ের আদলে ৷ রয়েছে সেনার ট্যাঙ্ক ৷ পাহাড়জুড়ে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের ছবি ৷ এই মণ্ডপ দেখতে নবমীর দুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি মাথায়ে নিয়েও ভিড় জমল সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারে ৷ ভিড় প্রসঙ্গে পুজোর আয়োজক তথা বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষের গলায় ধরা পড়ল তৃপ্তি ৷ তিনি বলেন, "মানুষের যাতে ভালো লাগে তার জন্যই তো এত কিছু, এত বিতর্ক ৷ কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা অন্যায় কিছু করিনি ৷ সাম্প্রতিক একটি সত্য ঘটনাকে তুলে ধরেছি মাত্র ৷"
উত্তর কলকাতার আরেকটি জনপ্রিয় পুজো কলেজ স্কোয়ার ৷ সাবেকি প্রতিমা আর আলোর রোশনাই দেখতে পুজোর পাঁচ দিনই মানুষের ঢল নামে এখানে ৷ এবার কলেজ স্কোয়ারের পুজো 78তম বর্ষে পা দিয়েছে ৷ মণ্ডপ সজ্জায় তুলে ধরা হয়েছে কাম্বোডিয়ার আঙ্কোরভাট মন্দির ৷ বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সৌধ ৷ মাতৃ প্রতিমায় কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। শিল্পী সনাতন রুদ্র পালের তৈরি প্রতিমা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় ৷ এবারও মণ্ডপের ভিতরে সুবিশাল ঝাড়বাতি রয়েছে ৷
প্রতি বারের মতো এবারও চিরাচরিত কাপড়ের মণ্ডপ আর সাবেক পাঁচচালা প্রতিমা ৷ আর তাই অসুররূপী বর্ষাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কলেজ স্কোয়ারে দর্শনার্থীদের ভিড় ৷ উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, কলেজ স্কোয়ারের পুজো দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় সেই তৃতীয়ার দিন থেকে ৷ ঠিক তেমনই গোটা কলেজ স্কোয়ারজুড়ে নানা আলোর সাজসজ্জা পুজোকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে ৷ অর্থাৎ সাবেকি প্রতিমা, কাপড়ের মণ্ডপ, ঝাড়বাতি এবং স্কোয়ারের সুবিশাল এলাকাজুড়ে আলোর রোশনাই, যা দেখতে কাতারে কাতারে দর্শকরা আসছেন ৷