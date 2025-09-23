স্পেশাল এডুকেটর পদে আবেদনের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ প্রশিক্ষণরত চাকরিপ্রার্থী

স্পেশাল এডুকেটর পদে আবেদনের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ প্রশিক্ষণরত চাকরিপ্রার্থী
সম্প্রতি এসএসসি প্রাথমিকে স্পেশাল এডুকেটর পদের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ৷ এই পরীক্ষায় বসার আবেদন জানাতে চেয়ে হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলেন এক প্রশিক্ষণরত প্রার্থী ৷
Published : September 23, 2025 at 7:50 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক (স্পেশাল এডুকেটর) নিয়োগের পরীক্ষায় আবেদন করতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বর্তমানে প্রশিক্ষণরত এক চাকরিপ্রার্থী ৷ আগামিকাল আবেদনের শেষদিন ৷ কিন্তু প্রশিক্ষণরত 'স্পেশাল এডুকেটার'দের আবেদন করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এই অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত শুনানির আবেদন জানান চাকরিপ্রার্থী হাসান মণ্ডল ৷ বুধবার মামলার শুনানির আশ্বাস দিয়েছেন বিচারপতি ৷
ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার্স এডুকেশন (এনসিটিই)-র রুল অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন করে 'স্পেশাল এডুকেটর' প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকতে হবে ৷ এনসিটিই রুলে আরও বলা হয়েছে, যাঁরা এখন ওই প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের কোর্স সম্পূর্ণ হয়নি, তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে ৷ কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ওই স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষায় তাঁদের বসার আবেদন করতে অনুমোদন দিচ্ছে না ৷ তাই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন 2023-25 শিক্ষাবর্ষে প্রশিক্ষণরত প্রার্থী ৷
রাজ্য সরকার প্রাথমিকে 2 হাজার 308টি শূন্যপদে স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ৷ পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদনকারীদের আরসিআই (Rehabilitation Council of India) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে স্পেশাল ডিএলএড কোর্স করতে হবে ৷ পাশাপাশি ছ'মাসের প্রশিক্ষণ আবশ্যক ৷ বয়সসীমা ধরা হয়েছে 2026 সালের 1 জানুয়ারি অনুযায়ী 20 থেকে 40 বছর ৷ ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সে ছাড় রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হবে ।
নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রথম ধাপ টেট । এই পরীক্ষার পূর্ণ নম্বর 80 । এরপর ইন্টারভিউতে প্রার্থীর পড়ানোর দক্ষতা যাচাই করা হবে । ইন্টারভিউয়ের জন্য বরাদ্দ 20 নম্বর । লিখিত ও মৌখিক, এই দুই মিলিয়ে মোট 100 নম্বরের ভিত্তিতে হবে নিয়োগ ।এর আগে মাধ্যমিক স্তরে 1 হাজার 942টি শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল ৷
আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস জানিয়েছেন, মামলাকারী একজন স্পেশাল এডুকেশন কোর্সে পাঠরত প্রার্থী ৷ এনসিটিই গাইডলাইন অনুযায়ী প্রার্থীর পরীক্ষায় আবেদন করার অধিকার রয়েছে ৷ কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রার্থীকে অনুমতি দিচ্ছে না ৷ কমিশন শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদেরই সেই অনুমতি দিচ্ছে ৷ স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই সিদ্ধান্ত সংবিধানের 14, 16 ও 21 ধারার বিরোধী ৷ এনসিটিই গাইড লাইনে রয়েছে একজন প্রার্থী এনসিটিই ও আরসিআই- যে কোনও একটি কোর্সে পাঠরত হলেও তিনি পরীক্ষায় আবেদন করতে পারেন ৷