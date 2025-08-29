ETV Bharat / state

'অযথা ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছিল', পরীক্ষা শেষে জানালেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য - CALCUTTA UNIVERSITY EXAM

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস 28 অগস্ট ৷ এদিন পরীক্ষা হওয়া নিয়ে ব্যাপক টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয় ৷ তবে বিতর্কের মধ্যে পরীক্ষা নিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৷

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2025 at 7:59 AM IST

কলকাতা, 29 অগস্ট: বিতর্কের মধ্যে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা সমস্ত কলেজে হল সেমেস্টার পরীক্ষা ৷ বৃহস্পতিবার পরীক্ষা মিটে যাওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত দে জানান, নির্বিঘ্নেই মিটেছে পরীক্ষা ৷

28 অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ সেই দিন পরীক্ষা হওয়া নিয়ে ব্যাপক টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয় ৷ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতার ধর্মতলার মেয়ো রোডে সমাবেশের আয়োজন করা হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে । সরকারের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সেই দিন পরীক্ষা নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্য়ালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ৷ তাঁর কথায়, "এই পদক্ষেপে বাহবা পাওয়ার কথা নয় ৷ যেটা হওয়া উচিত ছিল, সেটাই হয়েছে । অটোনমি (স্বতন্ত্রতা) যেভাবে বজায় রাখা দরকার, সেটাই করেছি ৷ তবে, এর পিছনে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই আমার সিন্ডিকেট বৈঠকের সদস্যদের ।" কারণ জরুরি সিন্ডিকেট বৈঠকে সরকারের বিপক্ষে গিয়ে উপাচার্যের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন সিন্ডিকেটের সদস্যরা ।

তবে শুধু নির্বিঘ্নে পরীক্ষা নেওয়াই নয়, পড়ুয়াদের উপস্থিতিও এদিন ভালো ছিল বলে জানিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কন্ট্রোলার জয়ন্ত সিনহা বলেন, "প্রথম ধাপে পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ছিল 96 শতাংশ এবং দ্বিতীয় ধাপে 95 শতাংশ । পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় 30 হাজার । দু'বেলা মিলিয়ে মোট পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল 67টি । এছাড়া আইনি কলেজ ছিল 11টি ।"

এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত দে বলেন, "রাস্তাঘাটে কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি পরীক্ষার্থীদের । বহু কলেজের অধ্যক্ষরাও জানিয়েছেন, যতটা আশঙ্কা করেছিলেন, পরীক্ষা পরিচালনায় ততটা সমস্যা হয়নি ৷ অর্থাৎ, অযথা একটি ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছিল ৷ আসলে সবটাই মিথ্যা । পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে সব সময় এই সংক্রান্ত প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মেনে চলার কথা । কিন্তু বহু বছর ধরে সেটা তারা করে না । শুধু দেখা হয় সরকার কি বলছে ।"

এদিন, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ 'জয় বাংলা' লাগানো পাঞ্জাবি পড়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের হাতে তুলে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া টি-শার্ট। এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বলেন, "বুঝতে হবে সে রাজনৈতিক দোষে দুষ্ট । তাই তার এরূপ আচরণ । সব কিছুতেই রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে । ওনার ঘরে বসে থাকার কথা । উনি আজ ব্যস্ত থাকার কথা । কিন্তু, উনি জামা বিলি করছেন । এখানেই বোঝা যাচ্ছে কতটা রাজনৈতিক নিরাপত্তা তাঁর রয়েছে ।"

এদিকে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হলেও পরীক্ষা নেয়নি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় । সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলেন শান্তা দত্ত দে । বলেন, "পরীক্ষার দিন বদলের যখন তেমন কিছু হবে না । তাহলে পরীক্ষার দিন না-বদল করলেও কিছু হবে না । তাহলে সেটা হল না কেন ? আসলে সকলের মধ্যেই সরকারকে তুষ্ট করার একটি অভ্যাস হয়ে গিয়েছে ।"

