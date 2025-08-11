কলকাতা 11 অগস্ট: চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে কে যোগ্য আর কে অযোগ্য তা বাছাই করা হবে কীভাবে ? প্রাথমিকের 32 হাজার কর্মরত শিক্ষকের চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় এবার এই প্রশ্ন করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ।
তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্য সরকারের পর এখন কর্মরত শিক্ষকদের আইনজীবীরা তাঁদের পক্ষে যুক্তি পেশ করছেন বেঞ্চের সামনে ।
আদালতের প্রশ্ন, আইনজীবীর পাল্টা
শুনানিতে কর্মরত শিক্ষকদের আইনজীবীকে এই প্রশ্ন করেছেন বিচারপতিরা। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর প্রশ্ন,"কারা অনিয়মের সুযোগ নিয়েছেন এবং কারা নেননি তা কীভাবে বাছাই করা হবে? "এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে পাল্টা অন্য একটি প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী ৷ তাঁর প্রশ্ন, "যাঁরা কোনও অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত নয়, এবং কোনও অন্যায় সুযোগ নেননি তাঁরাও কি শাস্তি পাবেন? (এখন প্রাক্তন) বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এরকম বহু চাকরিরত শিক্ষককে তাঁদের বক্তব্যই পেশ করার সুযোগ দেননি। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য শোনাই হয়নি। তাঁদের বক্তব্য না শুনেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কীভাবে 32 হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিলেন? "
আইনজীবী আরও বলেন, "32 হাজার জনই অন্যায় সুযোগ-সুবিধা নেননি।" সঙ্গে সঙ্গে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীর পাল্টা প্রশ্ন, "কেউ কেউ তো নিয়ে থাকতে পারেন। তাঁদের আলাদা করা হবে কী করে? " এই প্রশ্নের এদিন সদুত্তর দিতে পারেননি কর্মরত শিক্ষকদের আইনজীবী। আগামী 21 অগাস্ট ফের শুনানি এই মামলার।
যোগ্য-অযোগ্য বিতর্ক কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
এর আগে সুপ্রিম কোর্ট 2016 সালে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত 26 হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিলেও যোগ্য আর অযোগ্য এই দুটি ক্যাটেগরির উল্লেখ করেছিল। যদিও যোগ্যদেরও চাকরি বাতিল হয়েছে ৷ প্রথমে কলকাতা হাইকোর্ট ও পরে শীর্ষ আদালত এই রায় দিয়েছে । পরে অবশ্য যোগ্যরা নতুন করে পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেয়েছেন ৷ মানে এদিক থেকে দেখলেও যোগ্য এবং অযোগ্য প্রার্থীদের আলাদা করা খুবই জরুরি ৷
2016 সালের এসএসসির প্যানেল বাতিল হয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ এবার এই 32 হাজার শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীর কী হয় তা নিয়ে আগ্রহের অন্ত নেই ৷ এর আগে সালে 2023 সালের মে মাসের 12 তারিখ এই 32 হাজারের চাকরি বাতিল করে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ এরপর রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করে ৷ 19 মে ডিভিশন বেঞ্চ চাকরি বাতিলের উপর স্থগিতাদেশ দেয় ৷ সেই তখন থেকে শুনানি চলছে ৷
প্রসঙ্গ অভিজিৎ
এই শুনানিতেও একাধিকবার প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে ৷ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে শুরু করে রাজ্য় সরকারের আইনজীবীরা তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন ৷ শুনানি চলাকালীন তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় হাওড়া, হুগলি, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ এবং কোচবিহার-এই পাঁচটি জেলা থেকে বেছে বেছে 30 জন প্রার্থীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ৷ তাঁরা অ্যাপটিটিউট টেস্ট দিয়েছিলেন কি না সেটা জানতেই এঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল ৷ 11 জন বলেছেন, তাঁদের পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে হয়নি ৷ পরে হয়েছে ৷
কেন বাছাই করে প্রার্থীদের ডাকা হল তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীরা ৷ শুনানির একটি পর্বে রাজ্য সরকার দাবি করে, এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও দুর্নীতি হয়নি ৷ কিন্তু এবার আদালতের কঠিন প্রশ্নের সামনে পড়লেন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ যোগ্য এবং অযোগ্য বাছাই করা যায়নি বলেই এসএসসির 2016 সালের প্যানেল বাতিল হয়েছিল ৷ এক্ষেত্রেও তেমন কিছু হলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা ছাড়া উপায় থাকবে না রাজ্য সরকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে ৷