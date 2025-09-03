কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: খেজুরিতে দুই বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যু ৷ সেই ঘটনায় প্রথম ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক, তদন্তকারী আধিকারিক, থানার ওসি ও প্রয়োজনে মেলা কমিটির কর্মকর্তার মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডস সিআইডি'র সিটকে খতিয়ে দেখে আদালতে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ ৷ বুধবার এমনটাই নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চ ।
ওই রিপোর্টের পাশাপাশি সোমবার অর্থাৎ 8 সেপ্টেম্বর কেস ডায়েরিও জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ । বিচারপতি দেবাংশু বসাকের পর্যবেক্ষণ, "দুটি ময়নাতদন্ত রিপোর্টে যে মতপার্থক্য তাতে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস চলে যাবে সমস্ত কিছু থেকে । এসএসকেএমে'র ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে শারীরিক আঘাতের । অথচ মেদিনীপুর মেডিক্যালে করা প্রথম ময়নাতদন্তে কেউ-ই আঘাতের কথা বলেনি ! এটা বিশ্বাসযোগ্য ? জনমনে কী আস্থা তৈরি হবে এমন কাজে ?"
এরপরেই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে বিচারপতি বসাক বলেন, "একটা মেলার মধ্যে এতবড় ঘটনা ঘটেছে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই ? সাক্ষীদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন । তাহলেই তারা কথা বলবে ।"
বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ সিআইডিকে পাঁচদিন পরে তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট আদালতে দেখাতে নির্দেশ দিয়েছে । পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় প্রথম তদন্তকারী অফিসার, প্রথম ময়নাতদন্তের চিকিৎসক এবং খেজুরি থানার ওসি'র সমস্ত মোবাইল/ফোনের কল ডিটেইলস রেকর্ড(CDR) পেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাইকোর্টের তরফে । 8 সেপ্টেম্বর সিআইডি'র সিটকে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে ।
উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুর খেজুরিতে দুই বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘটে ৷ সেই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয় ৷ গত 26 অগস্ট একক বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ খেজুরিতে দুই বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডিকে সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন । মূলত এডিজি সিআইডিকে কোনও ডিআইজির নেতৃত্বে হোমিসাইড শাখার অফিসারদের নিয়ে তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করতে নির্দেশ দেন তিনি । তাঁর সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 1 সেপ্টেম্বর সিবিআই তদন্তের আর্জিতে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় মৃত বিজেপি কর্মীদের পরিবার ।
এরপর এদিন বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চ শুনানিতে প্রশ্নের মুখে পড়ে খেজুরি থানার ওসি, তদন্তকারী আধিকারিক ও প্রথম ময়নাতদন্তের ডাক্তার ৷ তাঁদের সকলের কলরেকর্ডস তলব করে হাইকোর্ট ৷