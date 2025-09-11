নির্দেশ সত্ত্বেও আদালতের খরচ বরাদ্দ করেনি রাজ্য, মুখ্যসচিবকে ভর্ৎসনা হাইকোটের

নির্দেশ সত্ত্বেও আদালতের খরচ বরাদ্দ করেনি রাজ্য, মুখ্যসচিবকে ভর্ৎসনা হাইকোটের
কলকাতা হাইকোর্টে কাগজ নেই ৷ কোনও আইনজীবী বা বিচারপতি অসুস্থ হয়ে পড়লে শুশ্রুষার জায়গাও নেই ৷ এই দুর্দশা নিয়ে আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন মুখ্যসচিব ৷
Published : September 11, 2025 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের জেলা ও নিম্ন আদালতগুলির পরিকাঠামো তৈরিতে অর্থ বরাদ্দ না-করা নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে প্রবল তিরস্কার করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বৃহস্পতিবার এই মামলায় বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে ভার্চুয়াল শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন মুখ্যসচিব ৷ তিনি এখন উত্তরবঙ্গে রয়েছেন ৷
বিচারপতি দেবাংশু বসাক মুখ্যসচিবকে প্রশ্ন করেন, "হাইকোর্টে বিচারপতিদের চেম্বারগুলিতে সিসিটিভি বসানোর জন্য আবেদনপত্র দেওয়া হলেও কেন টাকা দেওয়া হয়নি ? গত বছরের ডিসেম্বরে দেওয়া নির্দেশ কেন এখনও কার্যকর হয়নি ? প্রায় 17.41 কোটি টাকার হিসাব দেওয়া ছিল রাজ্যকে ৷"
বিচারপতি আরও বলেন, "জেলা জজেদের সারা বছরের খরচের জন্য যে টাকা দেওয়ার কথা, বহু জেলা সেটা পায়নি ৷ যাবতীয় চাহিদার নিশ্চিত পজিটিভ রেজাল্ট চাই ৷ 17 সেপ্টেম্বর বেলা 3 টের মধ্যে যাবতীয় প্রশ্নের জবাব-সহ রিপোর্ট আদালতে পেশ করতে হবে মুখ্যসচিবকে ৷"
এদিন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ আদালতে বলেন, "10 কোটি আজই দেওয়া হচ্ছে । বাকিটা পরে করে দেওয়া হবে ।" তিনি আদালতের কাছে সাতদিন সময় চেয়েছেন ৷ এর মধ্যে এই বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে সমস্ত জবাব দেবেন ৷
আদালতের দুরবস্থা প্রসঙ্গে বিচারপতি বলেন, "পেপারলেস অর্থাৎ কাগজ ছাড়া অবস্থায় চলছে হাইকোর্ট ৷ আদালত চালানোর প্রশাসনিক ব্যবস্থার যাবতীয় ফান্ড রাজ্যকে দিতে হবে ৷ সংবিধানে সেটাই বলা আছে ৷ সেখানে পেপারলেস অবস্থায় কোর্ট কীভাবে চলছে ? নিম্ন আদালত ও হাইকোর্টের যাবতীয় প্রকল্পের রাস্তা বন্ধ করা হচ্ছে ৷ বারবার বলার পরেও সিসিটিভি'র ব্যাপারে গত বছর ডিসেম্বর থেকে নির্দেশ কার্যকর হয়নি ৷ এটা লাগাতার চালাতে দেওয়া যায় না ৷ এটা গুরুতর হয়ে যাচ্ছে ৷"
বিচারপতির কড়া ভর্ৎসনা, "এটা শুধু 10 বা 17 কোটির ব্যাপার নয় ৷ কত টাকা রাজ্যের কাছে পাওয়ার জন্য রিকিউজিশন দেওয়া হয়েছে ? নীচ তলায় হেলথ সেন্টার তৈরির জন্য কবে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ?" হাইকোর্টের আইনজীবী জানান, 55টি প্রজেক্ট পেন্ডিং ৷ তার মধ্যে ভবন নির্মাণও রয়েছে ৷ গত বছর ডিসেম্বর থেকে লাগাতার তাগাদা দেওয়া হচ্ছে ৷ কিন্তু রাজ্য সাড়া দিচ্ছে না ৷ বিচারপতি ফের বলেন, "কোনও আইনজীবী এখন অসুস্থ হবেন না, দয়া করে ৷ কারণ আপাতত কোনও হেলথ সেন্টার নেই ।"