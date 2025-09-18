মুখ্যমন্ত্রী ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ নিয়ে বড় পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

মুখ্যমন্ত্রী ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ নিয়ে বড় পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের
রানি বিড়লা কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন কলকাতা হাইকোর্টের ৷
Published : September 18, 2025 at 9:09 AM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন কলকাতা হাইকোর্টের। রানি বিড়লা কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে রয়েছেন কাজরী ৷ বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েক বুধবার এক নির্দেশে জানিয়েছেন, নিয়ম অনুযায়ী কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হন শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তি। কিন্তু তিনি একজন কাউন্সিলর।
এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূ তথা রানি বিড়লা গার্লস কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় যে, শো-কজ নোটিস জারি করেছিলেন, তার উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের আরও পর্যবেক্ষণ, মামলার শুনানির সময় তাঁর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কোনও তথ্যপ্রমাণ দাখিল করা হয়নি। গত 3 জুলাইয়ের শো-কজ নোটিস এবং 29 অগস্টের সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত 8 সপ্তাহ স্থগিত থাকবে বলে জানান হাইকোর্টের বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েক।
সেই সঙ্গে কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসাবে কাজরীর নিয়োগের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে । সেই বিষয়েও শুনানি করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন বিচারপতি । 6 সপ্তাহ পরে আবার এই মামলাটি শুনবেন তিনি। অধ্যক্ষ শ্রাবন্তী ভট্টাচার্যকে শো-কজের নোটিশ ধরিয়েছিলেন কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নোটিশ চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অধ্যক্ষ। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চে মামলা দায়ের হলে বসু মামলার শুনানি শেষে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন ৷
সেই সময় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ করেন। বিচারপতি বসু তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও তিনি মামলাটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। পরে মামলাটি যায় বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের বেঞ্চে। এদিন সেখানেই বিচারপতি পরিচালন সমিতির আপত্তি অধ্যক্ষকে যে শো-কজের নোটিশ দিয়েছিলেন পাশাপাশি তাঁকে নীলমণের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তার ওপরে আপাতত স্থগিতাদেশ জারি করেছেন।
বিচারপতি জানিয়েছেন, 2017 সালের আইন অনুযায়ী কলেজের পরিচালন গঠন না-করে রাজ্য সরকার মনোনীত পাঁচজনকে দিয়ে পরিচালন সমিতি চালানো হচ্ছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনানি করার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি।