কলকাতা, 1 সেপ্টেম্বর: আলিপুর চিড়িয়াখানার জমি বাণিজ্যিক কাজে হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ আলিপুর চিড়িয়াখানার জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের হস্তান্তর করার জন্য 23 জুলাই কলকাতা পুরনিগম টেন্ডার ডেকেছিল ৷ সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানিয়েছে আপাতত আদালত পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত পুরনিগম কোনও পদক্ষেপ করবে না।
এদিন শুনানিতে মামলাকারী মহালয়া চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, "23 জুলাই, 2025 আলিপুর চিড়িয়াখানার জমি হস্তান্তর করার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে ৷ 166.50 কাটা জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যাবহার করার জন্য টেন্ডার ডাকা হয় ৷ শর্তাবলী হিসাবে কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কতৃপক্ষের শর্ত মানতে হবে বলা হয়েছে ৷ 34/A বেলভেডিয়ার রোডের 74 নম্বর ওয়ার্ডের চিড়িয়াখানার উল্টোদিকে জু'র জমি ৷ যেখানে রয়েছে অ্যাকোয়ারিয়াম, রেসকিউ সেন্টার, স্টাফ কোয়ার্টার এবং কোয়ারেন্টাইন সেন্টার ৷
এই জমি কলকাতা পুরনিগম বলে দাবি করে টেন্ডার ডাকা হয়েছে ৷ কিন্তু আদতে এই জমি পশ্চিমবঙ্গ বন দফতরের ৷ এর আগে 25 জুলাই, 2024 টেন্ডার ডাকার সময় কলকাতা পুরনিগম চিড়িয়াখানার জমির মালিকানা তাদের বলে প্রমাণ করতে পারেনি। অন্যদিকে, অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী বলেন, ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী সেন্ট্রাল জু' কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই তবে কোন নির্মাণ কিছু কাজের জন্য টেন্ডার ডাকা যেতে পারে ৷
2025 সালের 18 নভেম্বর সেন্ট্রল জু' অথরিটি এক চিঠিতে জানিয়েছে, কলকাতা চিড়িয়াখানা ভারতবর্ষের বৃহৎ চিড়িয়াখানার ক্যাটেগরিতে পড়ে। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী বলেন, "কেন্দ্রের তিন সদস্যের কমিটি 2025 সালের জুলাই চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করেন ৷ পশুপাখি কমছে না বাড়ছে, কোথাও চলে যাচ্ছে কি না, এসমস্ত বিষয়ে রেজিস্ট্রারে নথিভুক্ত করা হয় না-বলে কমিটির পক্ষ থেকে জানান হয় ৷ ঐ কমিটি তাদের রিপোর্ট শীঘ্রই জানাবে ৷ সেই রিপোর্টের বিস্তারিত আদালতকে জানানো হবে ৷
তবে 1972 সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী চিড়িয়াখানার স্বীকৃতি বা অন্যান্য সমস্তকিছু কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী চলে। ফলে চিড়িয়াখানার জমির টেন্ডার ডাকা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় আইন বিরোধী ৷ কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়া কোন নির্মাণ, পশু অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায় না ৷
রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল(এজি) কিশোর দত্ত বলেন, "চিড়িয়াখানার উল্টোদিকে যখন তাজবেঙ্গল হোটেল গড়ে তোলা হয়েছিল, ঠিক একই রকমের বক্তব্য শোনা গিয়েছিল বিভিন্ন তরফ থেকে ৷ প্রতিবাদ, প্রতিরোধও হয়েছিল ৷ বাস্ততন্ত্রের ক্ষতি হবে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। রাজ্য মন্ত্রিসভা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা ভেবেচিন্তেই নিয়েছে ৷ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তে আদালত সাধারণত হস্তক্ষেপ করে না।"
শুধু তাই নয়, এখনই কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ না-দেওয়ার আর্জি এজি'র ৷ হলফনামা দিয়ে বক্তব্য জানাতে চায় রাজ্য ৷ পরে যদি অনিয়ম প্রমাণিত হয় তাহলে আদালত হস্তক্ষেপ করতেই পারে বলে তিনি জানান। কেএমডি-এর আইনজীবী বলেন, কলকাতা পুরনিগম হাতে যে জমি রয়েছে সেখানে কিছু করার জন্য তারা টেন্ডার ডাকতেই পারে ৷ বাণিজ্যিক কাজে লাগানো যায় ৷ এই জমি জোন সি ক্যাটেগরিতে পড়ে ৷ যেখানে বাণিজ্যিক কাজে ব্যাবহার করা যায় ৷
কলকাতা পুরসভার আইনজীবী অলোক ঘোষ বলেন, "এটা পাবলিক ল্যান্ড ৷ ব্যাক্তিগত মালিকের নয় ৷ সেটা দেখে নিয়েই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। গত বছর দুয়েক ধরে এই প্রক্রিয়া চলছে ৷ সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেই ক্যাবিনেট অনুমতি দিয়েছে ৷ সমস্ত দফতর সম্মতির পরেই ক্যাবিনেটের কাছে গিয়েছিল বিষয়টি ৷
আলিপুর জু'র পক্ষের আইনজীবী বিবেকানন্দ বসু বলেন, "আমরা ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ ৷ জু' অথরিটি আমরা নই ৷ কীভাবে জু' ম্যানেজ করতে হবে সেটাই আমাদের দেখার দায়িত্ব। হিডকোর পক্ষে আইনজীবী অভ্রতোষ মজুমদার বলেন, "শর্তসাপেক্ষে জমি দেওয়ার জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে ৷ নির্দিষ্ট যে নির্মাণ হবে সেগুলো একটা অংশ সরকারের হাতে হস্তান্তর করতে হবে ৷ বিক্রি করা চলবে না। একটা আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে, সমস্ত পশু অন্যত্র সরিয়ে ওখানে নির্মাণ হবে ৷ এটা মুল মোট জমির খুব সামান্য অংশের জন্য এই টেন্ডার ডাকা হয়েছে ৷ তাও সেটা চিড়িয়াখানার বাইরে থাকা জমিতে ৷"
মামলাকারীর পক্ষে আর এক আইনজীবী অভিষেক হালদার বলেন, "পুর আইনের 37 ধারা অনুযায়ী পুরনিগম এই জমি হস্তান্তর করছে ৷ কিন্তু, এই ধারায় বলা হয়েছে খুব জরুরি পরিস্থিতি ছাড়া এই ধারা প্রয়োগ করা যায় না। এখানে কীসের জরুরি পরিস্থিতি ?"
বেআইনিভাবে আলিপুর চিড়িয়াখানার জমি বিক্রি করতে চাইছে রাজ্য সরকার ৷ এই অভিযোগে চলতি বছরের শুরুতেই মিছিল করেছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷