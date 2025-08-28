কলকাতা, 28 অগস্ট: বিরল রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসার বিষয়ে রাজ্যকে একাধিক নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কিন্তু সেই নির্দেশ পালন করেনি রাজ্য সরকার ৷ তাই এই নিয়ে বৃহস্পতিবার চরম ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় দাসের বেঞ্চ ।
প্রধান বিচারপতি রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘‘রাজ্য যদি বিষয়টিকে সিরিয়াস হিসাবে গ্রহণ না-করে, তাহলে আদালত স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদালত অবমাননায় পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবে ।’’
উল্লেখ্য, বিরল রোগের চিকিৎসার জন্য কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে একটি ফ্লিপ স্টাডি ইকুইপমেন্ট ও বাইপ্যাপ মেশিন বসানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি । রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য, ‘‘এই কাজ করতে প্রায় 30 লক্ষ টাকা খরচ হবে ।’’ এই বক্তব্য শুনে প্রধান বিচারপতি চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন । তিনি বলেন, ‘‘দুর্গাপুজোয় ক্লাবগুলোর জন্য কত টাকা অনুদান দিচ্ছেন আপনারা ?"
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এবছর রাজ্য সরকার দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে 1 লক্ষ 10 হাজার টাকা করে দিচ্ছে ৷ এর অর্থ 28টি পুজো কমিটিকে রাজ্য সরকার যে টাকা দিচ্ছে, সেই টাকাতেই এই যন্ত্র দু’টি বসানো যেত ৷
কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের অর্থসচিবকে এবং স্বাস্থ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন 15 দিনের মধ্যে ওই অর্থ যেন মঞ্জুর করা হয় । পাশাপাশি বিরল রোগে আক্রান্ত 500 রোগীর মাসিক ভাতা 1000 টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ হাজার টাকা করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ।
প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ বিরল রোগে আক্রান্তদের ইউটিআইডি কার্ড, পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ হাসপাতালে অন্তত পাঁচটি আইসিইউ বেড মাসকুলার ডিসট্রফিতে আক্রান্ত রোগীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিল । কিন্তু সেই বিষয়ে এখনও রাজ্য তেমন কোনও পদক্ষেপ করেনি ৷ সেই কারণেই এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ।
শুধুমাত্র এই মামলায় নিযুক্ত নোডাল অফিসার একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, এসএসকেএম হাসপাতালে বিরল রোগীদের চিকিৎসার পরিষেবা এখন থেকে সপ্তাহে একদিনের পরিবর্তে দু’দিন করা হয়েছে । রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এই বিষয়ে ক্লিনিক চালানোর জন্য অতিরিক্ত কর্মচারীর অনুমোদন দিয়েছে ।
এখনও পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলায় যতগুলো নির্দেশ দিয়েছে, একেবারে তারিখ ধরে ধরে সমস্ত নির্দেশগুলো পরবর্তী শুনানির দিন আদালতে দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ । কলকাতা হাইকোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে মামলাকারীদের ৷