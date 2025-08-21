কলকাতা, 20 অগস্ট: কাকদ্বীপ মহকুমায় ভুয়ো ভোটার কার্ড বানানোর অভিযোগ। পঞ্চায়েত থেকে জন্ম বা মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। আর এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই অভিযোগে নির্বাচন কমিশন কী পদক্ষেপ নিয়েছে, সে বিষয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহা আগামী 10 সেপ্টেম্বর রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
কাকদ্বীপের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম ম্যানেজার যাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, তিনি আদালতে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, দক্ষিণ 24 পরগনার পাঠানখালী গ্রাম পঞ্চায়েতে অনলাইনে কয়েক হাজার ভুয়ো জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে ৷ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নাগরিকদের নাগরিকত্ব দিতেই এই কাজ হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর। অভিযোগকারীর তাঁর আইনজীবী আদালতে দাবি করেছেন, পাঠানখালি গ্রাম পঞ্চায়েতে 3558টি জন্মের শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে অনলাইনে। পাশাপাশি 558টি ভুয়ো মৃত্যুর শংসাপত্রও দেওয়া হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ করা হয়েছে। বিচারপতি সিনহা নির্বাচন কমিশন কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী এদিন আদালতে বলেন, "এই সমস্ত অভিযোগ রাজ্যে যখন SIR (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) হবে তখন খতিয়ে দেখা হবে। এই প্রক্রিয়ার জন্য ইতিমধ্যেই বুথ লেভেল এজেন্টদের নাম চাওয়া হয়েছে।"
কমিশনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে করেছে। তিনি একজন আধিকারিকের কম্পিউটারের লগইন আইডি পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছিল। পাশাপাশি, কমিশনের আইনজীবী এও জানান, কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এই মামলা করা হয়নি। এরপরই বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্বাচন কমিশন কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে সেই বিষয়ে 20 সেপ্টেম্বর বিস্তারিত রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।