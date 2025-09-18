কোটি টাকার বাঁধ কয়েকদিনে ভেঙে গেল ! মালদার বন্যায় রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

কোটি টাকার বাঁধ কয়েকদিনে ভেঙে গেল ! মালদার বন্যায় রাজ্যের রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের
ভূতনিতে বাঁধ ভেঙে বন্যায় তদন্তের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ।
Published : September 18, 2025 at 11:41 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: মালদার ভূতনিতে কাটা বাঁধ ভেঙে বন্যা । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা জানতে রাজ্যের থেকে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট । বৃহস্পতিবার বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, বন্যায় মৃতদের পরিবার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য কী চিন্তাভাবনা করছে তা জানাতে হবে আদালতকে ।
হাইকোর্টের নির্দেশ
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে, প্রয়োজনীয় আশ্রয়, খাদ্যদ্রব্য এবং ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে রাজ্যকে । বন্যা পরিস্থিতি থেকে যাতে কোনও রোগ না ছড়ায় সেই বিষয়েও নজরদারি করার পাশাপাশি অবিলম্বে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসনকে । ডিভিশন বেঞ্চের আরও নির্দেশ, কীভাবে বছরখানেক আগে তৈরি কাটা বাঁধ ভেঙে গেল সেই বিষয়েও অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিতে হবে রাজ্যকে । দু'সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা আকারে রাজ্যকে এই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত । এই মামলার পরবর্তী শুনানি নভেম্বরে ।
মামলাকারীর অভিযোগ
মালদার ভূতনি এলাকা ফুলহর এবং গঙ্গা নদী দ্বারা বেষ্টিত । প্রত্যেক বছরই বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । এই নিয়ে প্রশাসন কোনও সমাধানের ব্যবস্থা করেনি । বন্যা ঠেকাতে কাটা বাঁধ তৈরি করলেও চলতি বছরের 13 অগস্ট তা বর্ষার জলের চাপ পড়তেই ভেঙে যায় । অথচ সরকার প্রায় এক কোটি 35 লক্ষ টাকা খরচ করে ওই বাঁধ নির্মাণ করেছে । অত্যন্ত নিম্নমানের উপাদান ব্যবহার করাতেই এই অবস্থা বলে অভিযোগ মামলাকারীর ।
বন্যা পরিস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন । অনেকের ঘরবাড়ি জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে । ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হলেও বৈষম্য করা হচ্ছে হচ্ছে বলেও অভিযোগ । বন্যা কবলিত এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ার জন্য রাজ্য সরকার যথাযথ পদক্ষেপ করেনি । পাশাপাশি এলাকায় আরও নদী বাঁধ ও নদীর পাড় বাঁধানোর প্রক্রিয়া চলছে । যেখানে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ । ইতিমধ্যেই তিনজনের প্রাণহানির অভিযোগ করেছেন মামলাকারী ।
রাজ্যের আইনজীবীর বক্তব্য
যদিও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত এদিন আদালতে বলেন, "বন্যায় গৃহহীনদের ত্রাণ শিবিরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে । পাশাপাশি তাদের খাবারের প্যাকেট দেওয়া হচ্ছে । বহু বন্যা কবলিত এলাকার লোকজনকে সুরক্ষিত জায়গায় সরানো হচ্ছে । বিদ্যুৎ পরিষেবার জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা করা হয়েছে । সঙ্গে 24 ঘণ্টার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা রয়েছে । বন্যা কবলিত এলাকায় নৌকো নামানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে । নলকূপ বসিয়ে পানীয় জল দেওয়া হচ্ছে । এখনও পর্যন্ত যে 11 জনকে সাপে কামড়েছে তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধপথ্য দেওয়া হচ্ছে ।"
দুই বিচারপতির বক্তব্য
বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে বলেন, "যাদের ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে এবং যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে রাজ্য কী ব্যবস্থা করছে ? কীভাবে একটি নবনির্মিত বাঁধ এভাবে ভেঙে পড়ল, কোনও তদন্ত কি করা হয়েছে ? আপনারা রিপোর্ট দিয়ে জানান দু'সপ্তাহের মধ্যে । পাশাপাশি যাতে ওই এলাকায় যাতে মহামারী না ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক দেওয়ার ব্যবস্থা করুন ।"