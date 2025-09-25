কলকাতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু, পুরনিগম ও CESC-র রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

কলকাতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু, পুরনিগম ও CESC-র রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট
প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে কলকাতা ৷ তাতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বেশ কয়েকজনের প্রাণ যায় ৷ এবার এই ঘটনায় রিপোর্ট চাইল আদালত ৷
Published : September 25, 2025 at 5:30 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: বৃষ্টির জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে 9 জনের মৃত্যুর ঘটনায় CESC ও কলকাতা পুরনিগমের থেকে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ এই ঘটনায় কী পদক্ষেপ করেছে সে কথা জানিয়ে 9 নভেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ ৷
পাশাপাশি শহরের নিকাশি ব্যাবস্থার পরিস্থিতি কী সেটাও জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট। একইসঙ্গে কলকাতার খালগুলির পাশে থাকা বহুতল নিয়েও বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে ৷ এছাড়া এই ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়ে সরকার কী ভাবছে, সেটাও জানাতে বলেছে আদালত ৷ যদিও হাইকোর্টের নির্দেশ আসার আগেই নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহয়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এর আগে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে চেয়ে আবেদন করেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী ৷ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে ৷ তাছাড়া আরও কয়েকটি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ শুক্রবার সেই মামলাগুলির শুনানি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷
সোমবার মধ্যরাত থেকে আচমকা বৃষ্টি শুরু হয় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৷ কয়েক ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতে জলের তলায় চলে যায় শহর ৷ এরপর মঙ্গলবার সকাল থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর খবর আসতে থাকে ৷ এই ঘটনায় প্রথম থেকেই CESC-র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল ৷ খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মৃত্যুর জন্য CESC-কেই দায়ী করেছেন ৷ পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ শুধু তাই নয়, নিহতদের পরিবােরের একজনকে চাকরি দিতেও বলেছেন তিনি ৷ জানিয়েছেন, সিইএসসি না-দিলে সরকারই চাকরি দিয়ে দেবে ৷ এরপর হাইকোর্টের তরফেও ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হল ৷
চলতি বছরে বর্ষার শুরু থেকেই প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে রাজ্যে ৷ বাংলার পাশাপাশি সারা দেশেই এবার বৃষ্টির পরিমাণ বেশি ৷ অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে পুজোর প্রস্তুতিও ব্যাহত হয়েছে ৷ তবে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা আসে মঙ্গলবারই ৷ তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় 251.4 মিলিমিটার বৃষ্টি হয় ৷ তার জেরে মৃত্যুর পাশাপাশি কলকাতার জনজীবন ও সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায় ৷ মেয়র ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে অন্যরা জল নামানোর কাজ পরিদর্শন করেন ৷ আর এই জমা জলের কারণেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এত মানুষের প্রাণ গিয়েছে ৷ সেদিনই কয়েকজন আইনজীবী চিঠি লিখে বিষয়টি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে জানান ৷ পরে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলাও দায়ের হয় একাধিক বেঞ্চে ৷
