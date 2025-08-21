কলকাতা, 21 অগস্ট: সল্টলেকের বাসিন্দা তথা কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীর কোমরে লাথি ও তাঁর ছেলেকে মারধর করার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনায় ওই আইনজীবীর বর্তমান শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করলেন হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ । পাশাপাশি বিধাননগরের ডিসিপিকে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণেরও নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট । এবিষয়ে আদালত পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত এএসআই কাজে যোগ দিতে পারবেন না ।
আবেদনকারীকে সশরীরে থানায় গিয়ে এফআইআর রুজু করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ । এবিষয়ে আবেদনকারীকে হলফনামা দিতে হবে । সোমবার বিকেল 4টেয় ফের এই মামলার শুনানি ।
গাড়ি পার্ক করাকে কেন্দ্র করে ঝামেলায় কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মনুজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও তাঁর ছেলে সৌরেন্দ্রনারায়ণ রায়কে গতকাল রাত 10.40-এ পুলিশ মারধর করে বলে অভিযোগ । মনুজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বাঁদিকে কোমরের হাড় ভেঙেছে । তিনি বর্তমানে সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । তাঁর কোমরের অপারেশন করাতে হয়েছে । ছেলে সৌরেন্দ্রনারায়ণ রায় কলকাতা হাইকোর্টে এবিষয়ে মামলা দায়ের করেছেন । তার আগে বিধাননগর পূর্ব থানায় ইমেল মারফত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । পাশাপাশি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারকেও তিনি চিঠি দিয়েছেন ।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁদের বাড়ির সবাই বংশ পরম্পরায় আইনি পেশার সঙ্গে যুক্ত । কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ছেলে মনুজেন্দ্রনারায়ণ রায় । তাঁদের সঙ্গে পুলিশ যদি খারাপ ব্যবহার করতে পারে ও মারতে পারে, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় !
এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পুলিশের অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের হয় ।
বিকেলে মামলার শুনানিতে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এএসআই তুষারকুমার চন্দ্রকে আপাতত কোনও ডিউটি না-দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশকে । পাশাপাশি আক্রান্ত আইনজীবীর চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্টও চেয়েছেন বিচারপতি ।
এদিকে, আইনজীবীকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে আগামিকাল, শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীদের একাংশ কাজে যোগ না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । আগামিকাল সকাল থেকেই তাঁরা কোনও মামলার শুনানিতে অংশগ্রহণ করবেন না বলে জানিয়েছেন ।