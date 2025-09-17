ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ; পুলিশ আধিকারিকের চাকরি চলে যাওয়া উচিত, বলল হাইকোর্ট

ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ; পুলিশ আধিকারিকের চাকরি চলে যাওয়া উচিত, বলল হাইকোর্ট
তারকেশ্বর থানার মহিলা আধিকারিকের বিরুদ্ধে এমনটা অভিযোগে মামলার শুনানিতে অগ্নিশর্মা দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ । কী পর্যবেক্ষণ তাঁদের ?
Published : September 17, 2025 at 11:51 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: থানার মহিলা আধিকারিকের বিরুদ্ধে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ । মামলার শুনানিতে বুধবার ক্ষুব্ধ হন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহঃ শব্বার রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চ । হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, এই আধিকারিকের তো চাকরি চলে যাওয়া উচিত ! ঘুষ নিয়ে কী তদন্ত করে তা বোঝাই যাচ্ছে ।
ঘটনার সূত্রপাত
তারকেশ্বরের বাসিন্দা বিল্টু হাজরা নামে এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে প্রতিবেশী দিলীপ গুছায়েত, ভাই জয়ন্ত গুছায়েত ও তার স্ত্রী সুনীতার ঝামেলা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে । চলতি বছরের 5 মে বেআইনিভাবে বিল্টুর বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্ত্রীকে হেনস্থা করার অভিযোগ ওঠে এই তিনজনের বিরুদ্ধে । ঘটনার পরদিন অর্থাৎ, 6 মে তিনি অভিযোগ জানালেও তারকেশ্বর থানার পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে জানান বিল্টু ।
পরে থানা থেকে জানানো হয় 19 মে প্রতিবেশী সুনীতা গুছায়েতকে হেনস্থা করার অভিযোগে পাল্টা অভিযোগ দায়ের হয়েছে ওই ইঞ্জিনিয়ারের নামে । এরপর 25 মে এই অভিযোগের তদন্তকারী অফিসার বিল্টুকে ফোনে জানান পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিলে তিনি বিষয়টা সামলে নেবেন । 2 জুন চন্দননগর আদালত বিল্টু হাজরার জামিন মঞ্জুর করেন । কারণ ঘটনার দিন তিনি প্রায় 80 কিলোমিটার দূরে ছিলেন । বিষয়টি তদন্তকারী অফিসারকে জানানো সত্ত্বেও তিনি কোনও রকম তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেননি । এদিকে সেদিনের ঘুষ চাওয়ার কথাবার্তা চলাকালীন ফোনে তা রেকর্ড করেছিলেন ওই যুবক । এরপর তথ্য প্রমাণ সহযোগে মামলা করেন কলকাতা হাইকোর্টে । বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে সন্তুষ্ট না হওয়ায় ডিভিশন বেঞ্চে ফের মামলা করেন ।
আদালতের পর্যবেক্ষণ
মামলায় ডিভিশন বেঞ্চ রিপোর্ট তলব করে । হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয় রাজ্য । পুলিশ রিপোর্টে মহিলা অফিসারেরর টাকা চাওয়ার কথা মেনে নিয়েছে । তবে দাবি করা হয়, তিনি চাইলেও টাকা নেননি । তাই তাঁকে সতর্ক করে বিভাগীয় পদক্ষেপ শুরু করা হয়েছে ।
রিপোর্ট দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিচারপতি দেবাংশু বসাক । বিচারপতির প্রশ্ন,"কেন বিভাগীয় পদক্ষেপ ? কেন ডিসমিস নয় ? এর তো এখনই চাকরি চলে যাওয়ার কথা । মানুষ কী করে ভরসা রাখবে পুলিশে ? যে পুলিশ অফিসার টাকা চায়, তার দ্বারা কী তদন্ত হয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে । এটা কি সরকারের নীতি ? পুলিশ টাকা চাইবে !" 19 সেপ্টেম্বর ফের এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে । ওইদিন আদালতে নতুন করে রিপোর্ট দিতে হবে পুলিশকে ।