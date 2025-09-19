পুলিশ আধিকারিকের ঘুষ চাওয়াকে লঘু করে দেখাতে চাইছে রাজ্য, ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

পুলিশ আধিকারিকের ঘুষ চাওয়াকে লঘু করে দেখাতে চাইছে রাজ্য, ভর্ৎসনা হাইকোর্টের
বিচারপতি দেবাংশু বসাক এদিন বলেন, ওই পুলিশ অফিসার গোটা নাগরিক সমাজের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন ।
Published : September 19, 2025 at 3:42 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: তারকেশ্বর থানার মহিলা অফিসারের বিরুদ্ধে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ থাকা সত্বেও রাজ্য বিষয়টাকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করছে ৷ একথা বলে ফের রাজ্যের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট । হাইকোর্টের চাপে ওই মহিলা অফিসারকে শোকজ করা হলেও তাতে ঘুষের বিষয়টা উল্লেখ করা হয়নি । রাজ্যের দেওয়া এমনই নথি দেখে প্রবল বিরক্তি প্রকাশ করেছে আদালত ।
শুক্রবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, "একজন পুলিশ অফিসার গোটা নাগরিক সমাজের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন । অথচ বিষয়টাকে হালকা করে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে । সোমবার রাজ্যকে জানাতে হবে অভিযুক্তের ব্যাপারে তাদের অবস্থান কী ।"
বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, "ওই অফিসারের বিরুদ্ধে কেন দুর্নীতি দমন আইনে তদন্ত হবে না ? কেন রাজ্য এফআইআর করবে না ? যদিও রাজ্য তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে না বলে দাবি করছে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করছে না ।"
এদিন রাজ্যের আইনজীবী বলেন, "তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে । 17 সেপ্টেম্বর বিভাগীয় পদক্ষেপ শুরু হয়েছে । তাঁর বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ আনা হয়েছে ।" একথা শুনে বিচারপতির বক্তব্য, "এটা শুধু কর্তব্যে গাফিলতি ? কী করে সতর্ক করে ছেড়ে দিলেন ? একজন পুলিশ অফিসার গোটা নাগরিক সমাজের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন । অথচ বিষয়টাকে হালকা করে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে ।" এরপরই বিচারপতি বলেন, আগামী সোমবার রাজ্যকে জানাতে হবে অভিযুক্তের ব্যাপারে তাদের অবস্থান কী । তারপরে এবিষয়ে লিখিত নির্দেশ দেবে হাইকোর্ট ।
অভিযোগ, চলতি বছরের 5 মে দিলীপ গুছায়েত, তাঁর ভাই জয়ন্ত গুছায়েত এবং স্ত্রী সুনিতা গুছায়েত বেআইনিভাবে বিল্টু হাজরার বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রীকে হেনস্তা করেন । বিল্টু হাজরা এবিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন 6 মে । পরে থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়, 19 মে বিল্টুর বিরুদ্ধে পালটা সুনিতা গুছায়েতকে হেনস্তা করার অভিযোগ দায়ের হয়েছে । 25 মে থানার তদন্তকারী অফিসার তাঁকে মোবাইল ফোন মারফত জানান, পাঁচ হাজার টাকা দিলে তিনি বিষয়টি সামলে দেবেন ।
এরপর 2 জুন চন্দননগর আদালত বিল্টু হাজরার জামিন মঞ্জুর করে । কারণ ঘটনার দিন তিনি প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে ছিলেন । বিষয়টি তদন্তকারী অফিসারকে জানানো সত্বেও তিনি কোনও রকম তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেননি । উলটে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ রয়েছে । এই ঘটনাতেই এদিন ক্ষুব্ধ হয় আদালত ৷