ফের ধাক্কা আদালতে, তৃণমূল কর্মচারী পরিষদের প্যাডে বদলির সুপারিশ বেআইনি জানাল হাইকোর্ট
সরকারি কর্মচারীর বদলির নির্দেশ আইন বহির্ভূত বলে রায় দিল হাইকোর্ট ৷ চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর পর একইদিনে আরও এক সরকারি কর্মচারীর বদলির নির্দেশও খারিজ হল ৷
Published : September 24, 2025 at 7:36 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: রাজ্য সরকারি কর্মচারীকে বদলির সুপারিশ করা হচ্ছে তৃণমূল কর্মচারী পরিষদের প্যাডে ! সেই সরকারি আধিকারিকের 'বদলির নির্দেশ' খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বুধবার বিচারপতি মধুরেশ প্রসাদ ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ বদলির ওই 'নির্দেশ' বেআইনি বলে খারিজ করে দিয়েছে ৷ এদিনই জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনিকেত মাহাতোর বদলির নির্দেশ খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট ৷
রাজ্য এমএসএমই ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক সুদীপ চন্দ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্য ৷ তিনি ডিএ আন্দোলনে যুক্ত ৷ তাঁকে নিউ সেক্রেটারিয়েট থেকে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের কালচিনী ব্লকে বদলির নির্দেশ দিয়েছিল তাঁর দফতর ৷ এই নির্দেশ আইন বহির্ভূত বলে অভিযোগ করে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ ডিএ মামলার সঙ্গে যুক্ত বলেই তাঁকে এভাবে বদলি করার চক্রান্ত বলেও অভিযোগ করেন সুদীপ চন্দ ৷ এবার সরকারের বদলির নির্দেশ খারিজ হল হাইকোর্ট।
এর আগে সন্দীপ চন্দ কলকাতা হাইকোর্টের গরমের ছুটির সময় জরুরি ভিত্তিতে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলা দায়ের করার উদ্যোগ নেন ৷ তখন হাইকোর্টের গ্রীষ্ম অবকাশকালীন বেঞ্চ বিষয়টি রাজ্য স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল বা স্যাট-এ পাঠিয়ে দেয় ৷ স্যাট-এর বিচারক সৈয়দ আহমেদ বাবা'র বেঞ্চ বদলির নির্দেশ বৈধ বলে রায় দেন ৷ খারিজ হয়ে যায় সন্দীপ চন্দের আবেদন ৷ স্যাটের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে ফের হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেন সুদীপ চন্দ ৷
এদিনের শুনানিতে মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য এবং আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্রথমত পনেরো বছরের বেশি সময় কর্মরত কোনও আধিকারিককে কোনও ব্লকে বদলি করা যায় না ৷ তাছাড়া এই বদলির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে তৃণমূলের কর্মচারী ফেডারেশনের প্যাডে ৷"
আদালতে তাঁরা আরও জানান, এর আগে এমএসএমই দফতরের যিনি ডিরেক্টর ছিলেন, তিনি সন্দীপ চন্দের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন ৷ এভাবে কালচিনি ব্লকে বদলির নির্দেশের বিরোধিতা করেছিলেন ডিরেক্টর ৷ কিন্তু তারপর তৃণমূলের কর্মচারী পরিষদের প্যাডে সুপারিশ করে তাঁকেও বদলি করে দেওয়া হয় ৷ এদিন দুই বিচারপতির বেঞ্চ সন্দীপ চন্দের বদলির নির্দেশ খারিজ করে দেয় ৷ সরকারের উদ্দেশে বেঞ্চ জানায়, আগামিদিনে রাজ্যকে আইন মেনে বদলির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে ৷