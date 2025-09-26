অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশে পুশব্যাকের নির্দেশ খারিজ হাইকোর্টে

অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশে পুশব্যাকের নির্দেশ খারিজ হাইকোর্টে
অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশে পুশব্যাক করার নির্দেশ নাকচ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ পাশাপাশি তাঁদের বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিল ৷
Published : September 26, 2025 at 1:02 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ ছ'জনকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করার নির্দেশ খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে এক মাসের মধ্যে তাঁদের ভারতে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ ৷ হাইকোর্টের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
গত 26 জুন দিল্লির রোহিণী এলাকা থেকে তাঁদের বাংলাদেশি সন্দেহে পাকড়াও করেছিল দিল্লি পুলিশ ৷ এরপর এফআরআরও (ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস) অভিবাসন দফতর তাঁদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র না-থাকার অভিযোগে এবং বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য অসম সীমান্ত থেকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ৷
মামলার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন
এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ মামলাটির শুনানির আগে আইন অনুযায়ী এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন বলে দাবি করেন ৷ এদিকে মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী রঘু চক্রবর্তী বলেন, "বীরভূমের পাইকরে সোনালির বাবার চাষের জমি রয়েছে ৷ বসত বাড়ি রয়েছে ৷ জমির কাগজপত্র রয়েছে ৷ প্রয়োজনী সমস্ত নথি রয়েছে ৷"
তিনি দাবি করেন, "তাঁদের (সোনালি বিবি ও তাঁর পরিবার) ধরার পর তাঁরা নিজেদের ভারতীয় বলে আবেদনই করেননি ৷ তাঁরা যে ভারতীয়, তার সমর্থনে কোনও তথ্যপ্রমাণ নথি দেননি ৷ তাহলে কেন এখন কলকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস করপাসের মামলা হচ্ছে ? দিল্লি হাইকোর্ট থেকে হেবিয়াস করপাস ও ডিপোর্টেশন দু'টি মামলাই প্রত্যাহার করা হয় ৷"
এএসজি-র কথায়, "মামলা করতে হলে বিচারের এক্তিয়ার অনুযায়ী দিল্লি বা গুয়াহাটি হাইকোর্টে করতে পারেন ৷ কলকাতা হাইকোর্টে কোনওভাবে এই মামলা করা যায় না ৷ এখানে মামলার কোনও আইনি এক্তিয়ার নেই ৷ তাহলে কি আদালত এখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে ? মামলাকারীরা কেন 26 জুন থেকে এতদিন চুপচাপ ছিলেন ?"
তাঁর প্রশ্ন, "তাঁরা যে বাংলাদেশি নন, এই বক্তব্য জানিয়ে বাংলাদেশের দূতাবাস বা হাইকমিশনের সঙ্গে কি যোগাযোগ করা হয়েছিল ? বাংলাদেশ সরকারের তরফেও এদেশের সরকারের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি ৷"
সোনালি বিবি ও তাঁর পরিবার বাংলাদেশি
এদিকে দিল্লি পুলিশের পক্ষে আইনজীবী অমরজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, "করিশ্মা খাতুনের আধার কার্ডের তথ্য দেখুন, সেখানে লেখা তিনি ভলু শেখের মেয়ে ৷ ভদু শেখের মেয়ে নয় ৷ ঠিকানা লেখা পাইকর ৷ সোনালি বিবি C/O দানিশ শেখ ৷ তাঁর বাবার নাম লেখা নেই ৷ আবার সোনালি খাতুনের বাবার নাম দানিশ শেখ ৷ তাহলে কোনটা ঠিক ? কীভাবে বুঝবেন ? জন্ম তারিখ 2000 সালের 1 জানুয়ারি । এখানে মামলা করেছেন ভদু শেখ ৷"
এদিন সোনালি বিবি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্মের শংসাপত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী অমরজ্যোতি তিওয়ারি ৷ তিনি জানান, দিল্লির রোহিনী জেলার পুলিশ তদন্ত (পুলিশের ডেপুটি কমিশনার) করেছিল ৷ তাঁদের চিঠিতে জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় নথি না-থাকায় পুলিশ ছ'জন বাংলাদেশিকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে ৷
বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী- শুধু তার ভিত্তিতেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল ? নাকি আর কিছু নথিপত্র আছে ? আইনজীবী- না এর ভিত্তিতেই ৷ দিল্লি পুলিশের পক্ষে আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী বলেন, "গত 30 জুন দিল্লি হাইকোর্ট যখন তাঁদের পুশব্যাক করার নির্দেশ দেয়, তারপর তাঁরা দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করে ৷ কিন্তু প্রথম মামলায় এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷ পরে এই সব নথিপত্র জোগাড় করা হয়েছে ৷"
সোনালি বিবির জন্মের শংসাপত্র
মামলাকারীর পক্ষে আইনজীবী রঘু চক্রবর্তী বলেন, "তাঁরা অশিক্ষিত ৷ তাঁরা এতকিছু লিখিত নথির বিষয়ে বোঝেন না ৷ আদালতকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ৷ ভলু শেখ নয়, সোনালির বাবার নাম ভদু শেখ ৷ আমরা সেই তথ্য দিয়েছি ৷ রাজ্য সরকার সমস্ত প্রমাণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও দিল্লি পুলিশকে ইমেল করেছে ৷ কিন্তু তার কোনও জবাব প্রশাসন দেয়নি ৷ জন্মের শংসাপত্রের কথা বলা হয়েছে ৷ আমরা মামলার কপির সঙ্গে তাও দিয়েছি ৷"
সওয়াল-জবাব শেষে ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবি-সহ বীরভূমের দুই পরিবারের ছ'জনকে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে এই রাজ্যে ৷ এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে কেন্দ্রীয় সরকার বলে জানানো হয় আদালতে ৷