ডিভিশন বেঞ্চে ধাক্কা কাজরীর, নিয়োগের বৈধতা নিয়ে বিস্তারিত শুনানির নির্দেশ বহাল

ডিভিশন বেঞ্চে ধাক্কা কাজরীর, নিয়োগের বৈধতা নিয়ে বিস্তারিত শুনানির নির্দেশ বহাল
রানি বিড়লা গার্লস কলেজের মামলায় মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতৃবধূ কাজরীর আপিল খারিজ করে দিল ডিভিশন বেঞ্চ ৷ উল্টে তাঁর নিয়োগের বৈধতা নিয়ে বিস্তারিত শুনানি হবে ৷
Published : September 19, 2025 at 4:59 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: আদালতে খারিজ হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন ৷ একটি মামলায় রানি বিড়লা গার্লস কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে তাঁর নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ নিয়োগ নিয়ে বিস্তারিত শুনানি প্রয়োজন বলে আদালত জানায় ৷ এই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন কাজরী ৷ তবে তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে গেল ৷
গত বুধবারের শুনানিতে হাইকোর্টের বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের সিঙ্গল বেঞ্চ জানায়, নিয়ম অনুযায়ী কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হন শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত কোনও ব্যক্তি ৷ কিন্তু কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কাউন্সিলর ৷ তাই কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসাবে তৃণমূল কাউন্সিলেরর নিয়োগের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । এই বিষয়ে শুনানি করা প্রয়োজন ।
এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতৃবধূ কাজরী ৷ শুক্রবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয় এবং সিঙ্গল বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রাখে ৷ সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের রানি বিড়লা গার্লস কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে নিয়োগ নিয়ে বিস্তারিত শুনানি হবে ৷ আট সপ্তাহ পরে অর্থাৎ নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে এই শুনানির জন্য মামলাটি তালিকভুক্ত বলে জানিয়েছিল ৷ সেই মতো একক বিচারপতির বেঞ্চেই এই মামলার শুনানি হবে বলে এদিন সাফ জানিয়ে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ ৷
মূল মামলা
রানি বিড়লা গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ শ্রাবন্তী ভট্টাচার্যকে শো-কজের নোটিশ দিয়েছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই নোটিশ চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অধ্যক্ষ ৷ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চে মামলা দায়ের হয় ৷ তিনি মামলার শুনানি শেষে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন ৷
সেই সময় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর অনুরোধ করেন ৷ বিচারপতি এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও তিনি মামলাটি ছেড়ে দিয়েছিলেন ৷ পরে মামলাটি যায় বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের বেঞ্চে ৷
কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগের বৈধতা নিয়ে সংশয়
গত শুনানিতে বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের সিঙ্গল বেঞ্চ কাউন্সিলর কাজরীর দেওয়া শো-কজের নোটিশের উপরে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেন ৷ পর্যবেক্ষণে আদালত জানায়, গত 3 জুলাই তারিখের শো-কজ নোটিস এবং 29 অগস্টের সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত আট সপ্তাহ স্থগিত থাকবে।
বিচারপতি আরও জানান, 2017 সালের আইন অনুযায়ী কলেজের পরিচালন সমিতি গঠন করার কথা ৷ তা না-করে রাজ্য সরকার মনোনীত পাঁচজনকে দিয়ে কলেজের পরিচালন সমিতি চালানো হচ্ছে ৷ এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনানি করার প্রয়োজন রয়েছে ৷ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়োগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতিকে 'শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি' হতে হবে, এমনটাই বলা আছে আইনে ৷ কিন্তু এখানে সভাপতি একজন কাউন্সিলর ৷ তিনি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত এমন কোনও প্রমাণ আদালতে দেওয়া হয়নি ৷ ফলে তাঁর নিয়োগ বৈধ কি না, তা দেখা দরকার ৷"