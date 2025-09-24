হাইকোর্টে ধাক্কা রাজ্যের, অনিকেতের বদলির নির্দেশ খারিজ হাইকোর্টে
আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর প্রতিবাদে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো ৷ তাঁর পাশাপাশি আসফাকুল্লা নাইয়াকে বদলির নির্দেশ দেয় স্বাস্থ্য দফতর ৷
Published : September 24, 2025 at 2:20 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: আবারও হাইকোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার ৷ আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর বদলির নির্দেশ খারিজ করে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷
বুধবার আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো ও আসফাকুল্লা নাইয়ার বদলির নির্দেশের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় রায় ঘোষণা করেছে আদালত ৷
এই মামলায় বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যথাযথ পদ্ধতি (এসওপি) মেনে চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোকে বদলি করা হয়নি ৷ তাই অনিকেত মাহাতোকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে পোস্টিং দেওয়া সংক্রান্ত স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশ খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দিয়েছেন, অবিলম্বে অনিকেত মাহাতোকে আরজি কর হাসপাতালেই পোস্টিং দিতে হবে ৷
অনিকেতের পাশাপাশি আন্দোলনের আরও দুই প্রধান মুখ জুনিয়র চিকিৎসক দেবাশিস হালদার ও আসফাকুল্লা নাইয়াকেও রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর অন্যায় ভাবে বদলি করেছে ৷ এই অভিযোগ নিয়ে তিন জুনিয়র চিকিৎসক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ যদিও ওই দুই চিকিৎসকের আবেদন পরে শোনা হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷