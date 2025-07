ETV Bharat / state

'আসল সত্য মানুষ জানতে চায়', রোজভ্যালির টাকা ফেরানো নিয়ে শেঠ কমিটিকে প্রশ্ন হাইকোর্টের - ROSE VALLEY CASE

রোজভ্যালির টাকা ফেরানো নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের ( ফাইল চিত্র )

Published : July 16, 2025

কলকাতা, 16 জুলাই: রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে গঠিত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিলীপ শেঠের নেতৃত্বাধীন কমিটির কাজকর্ম নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি বসানোর ইঙ্গিত দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ কারণ হাইকোর্টের নির্দেশে রোজভ্যালির ওই কমিটি মঙ্গলবার তাদের কাজকর্ম, আর্থিক হিসেব নিকেশ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট জমা দেয় ৷ এদিন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে সেই কমিটির দেওয়া রিপোর্ট খতিয়ে দেখে কার্যত বিস্ময় প্রকাশ করে। দেখা গিয়েছে গত 10 বছরের আর্থিক হিসেবনিকেশের কোনও অডিট হয়নি। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিচারপতিরা ৷ পাশাপাশি, আদালতের নজরে আসে বিচারপতি শেঠ কমিটি 2015 সাল থেকে এখনও পর্যন্ত অফিস চালাতে 10 লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে ৷ চেয়ারম্যানের বেতন কে দিয়েছে, বিচারপতির এই প্রশ্নের জবাবে আইনজীবী জানান, ‘চকোলেট গ্রুপ’ নামের এক সংস্থা এই খরচ বহন করেছে। যা শুনে এদিন বিচারপতি রাজর্ষী ভরদ্বাজ জানতে চান, হাইকোর্টের কোন নির্দেশে ওই কমিটি চকোলেট গ্রুপ নামে একটা সংস্থাকে এর ভিতরে ঢুকিয়েছে ? যার কোনও অস্তিত্বই নেই । বিচারপতি বলেন, "কমিটির কাজকর্ম নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি করতে হবে। তার আগে এই রিপোর্ট আমরা ভালোভাবে পড়ব ।" বিচারপতির প্রশ্ন, "হাইকোর্ট নিযুক্ত কমিটি কি করে অসম্পূর্ণ অডিট রিপোর্ট দেয় ? কেন অডিট করা হয়নি ?"

