দু' সপ্তাহের মধ্যে নয়া মেধাতালিকা তৈরি করে জয়েন্টের রেজাল্ট প্রকাশের নির্দেশ হাইকোর্টের - CAL HC ON JEE RESULT

হাইকোর্টের দেওয়া ওবিসি সংরক্ষণের নির্দেশ মেনে রেজাল্ট প্রকাশ করা হয়নি । জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডকে ফের রেজাল্ট প্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ।

calcutta high court
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2025 at 6:06 PM IST

কলকাতা, 7 অগস্ট: ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্টান্স বোর্ডকে 15 দিনের মধ্যে নতুন মেধাতালিকা প্রস্তুত করে ফলপ্রকাশের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । বিচারপতি কৌশিক চন্দ 21 মে নির্দেশ দেওয়ার পরও জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড ওবিসি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সেই নির্দেশ পালন করেনি ।

হাইকোর্ট জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডকে নির্দেশ দিয়েছিল ওবিসিদের জন্য 7 শতাংশ এবং 66টি সম্প্রদায় যা 2010 সালের আগে ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড কমিশন ঠিক করে দিয়েছিল সেটা ধরে ফল প্রকাশ করতে । কিন্তু তারপরও বোর্ড 17 শতাংশ সংরক্ষণ দিয়ে মেধাতালিকা প্রকাশ করে ।

সেই কারণে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে ফের নতুন করে মেধাতালিকা বানাতে হবে বলে বৃহস্পতিবার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি । আরও বলা হয়েছে, তিন সপ্তাহ পরে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের উচ্চপদস্থ কোনও আধিকারিককে হাইকোর্টে হলফনামা দিয়ে আদালতের নির্দেশ পালন করা হয়েছে কিনা জানাতে হবে । তিন সপ্তাহ পরে ফের শুনানি এই মামলার ।

হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড ওবিসি এ - ওবিসি বি ক্যাটেগরি হিসাবে সংরক্ষণ দিয়েই মেধাতালিকা প্রস্তুত করেছিল বলে এদিন আদালতে জানানো হয় । তারপরই বিচারপতি জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডকে নির্দেশ দিয়েছেন পুরো মেধাতালিকা ফের নতুন করে তৈরি করার । গত সপ্তাহেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের কাছে জানতে চেয়েছিলেন কবে বোর্ড তাদের ফলাফল প্রকাশ করবে ।

তারপরই জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড আজ 7 অগস্ট বৃহস্পতিবার ফল প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । তবে বিচারপতি কৌশিক চন্দের নির্দেশে আপাতত সেই ফলাফল প্রকাশ করা যাবে না । গত 21 মে জয়েন্ট এন্ট্রাস টেস্ট ফর মেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্স পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স - 2024 (Joint entrance Test for medical and Allied Science post graduate course - 2024) এ সফলদের তালিকা নতুন করে কলকাতা হাইকোর্টের ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশ মেনে প্রকাশ করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ ।

এছাড়াও বিচারপতি এক মাসের মধ্যে কাউন্সেলিং করে সফলদের তালিকা প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । কিন্তু সেই নির্দেশ বোর্ড এখনও পালন করেনি । কলকাতা হাইকোর্টের 7 শতাংশ সংরক্ষণের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বোর্ড ওবিসিদের জন্য 17 শতাংশ সংরক্ষণ দিয়ে মেধাতালিকা প্রস্তুত করছে বলে আদালতে অভিযোগ জানান বেশ কিছু প্রার্থী । তারপরই বিচারপতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মামলাটি গ্রহণ করেন বুধবার ।

বোর্ডের কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁরা কীভাবে ওবিসি সংরক্ষণের বিষয়টি ঠিক করছে । বোর্ডের তরফে জানানো হয়, ওবিসি এ - ওবিসি বি ক্যাটেগরি হিসাবে মোট 7 শতাংশ + 10 শতাংশ সংরক্ষণ দিয়েই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে । শোনার পরই বিচারপতি জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডকে নতুন করে তালিকা প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ।

ETV Bharat Logo

