ETV Bharat / state

নিউটাউনে বেআইনি 26 তলা টাওয়ার ভাঙার নির্দেশ হাইকোর্টের - CALCUTTA HIGH COURT

পাশাপাশি এই বেআইনি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত সকল আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধেও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত ।

calcutta high court
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 2, 2025 at 11:49 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: ভেঙে ফেলতে হবে কলকাতার নিউটাউনে অবস্থিত 26 তলা উঁচু বেআইনি টাওয়ার । মঙ্গলবার এমনটাই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । পাশাপাশি বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে আরও জানিয়েছে, ওই বেআইনি নির্মাণ গড়ে তোলার জন্য যে ইঞ্জিনিয়াররা নকশা অনুমোদন করেছিলেন এবং নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (এনকেডিএ) যে সমস্ত আধিকারিকরা ও প্রোমোটার সংস্থা এই নকশা অনুমোদনে যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য ভিজিল্যান্সকে তদন্ত করতে হবে ।

এছাড়াও নির্দেশে আরও বলা হয়েছে যে, দু'মাসের মধ্যে প্রোমোটার সংস্থাকে ওই 26তলা উঁচু টাওয়ার ভাঙতে হবে । প্রোমোটার যদি না পারে এনকেডিএকে ওই টাওয়ার ভাঙতে হবে এবং খরচ দেবে প্রোমোটার সংস্থা । ওই টাওয়ারের যে সমস্ত ফ্ল্যাট ইতিমধ্যেই বিক্রি করা হয়েছে, যারা সেই ফ্ল্যাট কিনেছেন তাঁদের কেনার দিন থেকে বার্ষিক 7 শতাংশ সুদ-সহ সেই টাকা প্রোমোটার সংস্থাকে ফেরত দিতে হবে ।

আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে, 2007 সালে একটি সংস্থা ওই জমি কেনে । স্থির হয় 15টি টাওয়ার তৈরি হবে । প্রতিটিতে 23 তলা করে থাকবে । সব মিলিয়ে 1 হাজার 278টি ফ্ল্যাট তৈরি হবে । সেইমতো ফ্ল্যাট বিক্রি হয় । 2014 সালে প্রথম মালিক সংস্থা অন্য একটি সংস্থাকে জমি হস্তান্তর করে । 2015 সালে এনকেডিএ 1 হাজার 278টি ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের আংশিক দখলের শংসাপত্র (অকুপেন্সি সার্টিফিকেট দেয়)। 2015 সালেই বাসিন্দাদের না জানিয়ে নতুন মালিক সংস্থা 26 তলা টাওয়ার তৈরির আবেদন করে ও মূল নকশা বদল করে ।

বাসিন্দারা টাওয়ারটি নিয়ে এনকেডি-র কাছে অভিযোগ জানালেও তা গ্রাহ্য করা হয়নি । এনকেডি-র কাছে আসল নকশার প্রতিলিপি চাওয়া হলেও দেওয়া হয়নি । বাধ্য হয়ে বাসিন্দারা মামলা করেন কলকাতা হাইকোর্টে । মামলায় এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছিল । কিন্তু সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে বেঞ্চের দ্বারস্থ হন ওই টাওয়ারেরই বাসিন্দারা ।

হাইকোর্টের নির্দেশে এদিন আরও বলা হয়েছে, পরিবর্তিত নকশায় যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার ও সরকারি আধিকারিকরা স্বাক্ষর করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স কমিশন তদন্ত করবে । প্রয়োজনে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে হবে । একইসঙ্গে সমস্ত সরকারি আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কারণ জমিটি মালিকানা বদল হওয়ার পরই মূল নকশা বদলে ওই অতিরিক্ত টাওয়ার তৈরির নকশা অনুমোদিত হয় । স্বাভাবিকভাবেই সরকারি আধিকারিকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।

কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: ভেঙে ফেলতে হবে কলকাতার নিউটাউনে অবস্থিত 26 তলা উঁচু বেআইনি টাওয়ার । মঙ্গলবার এমনটাই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । পাশাপাশি বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে আরও জানিয়েছে, ওই বেআইনি নির্মাণ গড়ে তোলার জন্য যে ইঞ্জিনিয়াররা নকশা অনুমোদন করেছিলেন এবং নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (এনকেডিএ) যে সমস্ত আধিকারিকরা ও প্রোমোটার সংস্থা এই নকশা অনুমোদনে যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য ভিজিল্যান্সকে তদন্ত করতে হবে ।

এছাড়াও নির্দেশে আরও বলা হয়েছে যে, দু'মাসের মধ্যে প্রোমোটার সংস্থাকে ওই 26তলা উঁচু টাওয়ার ভাঙতে হবে । প্রোমোটার যদি না পারে এনকেডিএকে ওই টাওয়ার ভাঙতে হবে এবং খরচ দেবে প্রোমোটার সংস্থা । ওই টাওয়ারের যে সমস্ত ফ্ল্যাট ইতিমধ্যেই বিক্রি করা হয়েছে, যারা সেই ফ্ল্যাট কিনেছেন তাঁদের কেনার দিন থেকে বার্ষিক 7 শতাংশ সুদ-সহ সেই টাকা প্রোমোটার সংস্থাকে ফেরত দিতে হবে ।

আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে, 2007 সালে একটি সংস্থা ওই জমি কেনে । স্থির হয় 15টি টাওয়ার তৈরি হবে । প্রতিটিতে 23 তলা করে থাকবে । সব মিলিয়ে 1 হাজার 278টি ফ্ল্যাট তৈরি হবে । সেইমতো ফ্ল্যাট বিক্রি হয় । 2014 সালে প্রথম মালিক সংস্থা অন্য একটি সংস্থাকে জমি হস্তান্তর করে । 2015 সালে এনকেডিএ 1 হাজার 278টি ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের আংশিক দখলের শংসাপত্র (অকুপেন্সি সার্টিফিকেট দেয়)। 2015 সালেই বাসিন্দাদের না জানিয়ে নতুন মালিক সংস্থা 26 তলা টাওয়ার তৈরির আবেদন করে ও মূল নকশা বদল করে ।

বাসিন্দারা টাওয়ারটি নিয়ে এনকেডি-র কাছে অভিযোগ জানালেও তা গ্রাহ্য করা হয়নি । এনকেডি-র কাছে আসল নকশার প্রতিলিপি চাওয়া হলেও দেওয়া হয়নি । বাধ্য হয়ে বাসিন্দারা মামলা করেন কলকাতা হাইকোর্টে । মামলায় এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছিল । কিন্তু সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে বেঞ্চের দ্বারস্থ হন ওই টাওয়ারেরই বাসিন্দারা ।

হাইকোর্টের নির্দেশে এদিন আরও বলা হয়েছে, পরিবর্তিত নকশায় যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার ও সরকারি আধিকারিকরা স্বাক্ষর করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স কমিশন তদন্ত করবে । প্রয়োজনে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে হবে । একইসঙ্গে সমস্ত সরকারি আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কারণ জমিটি মালিকানা বদল হওয়ার পরই মূল নকশা বদলে ওই অতিরিক্ত টাওয়ার তৈরির নকশা অনুমোদিত হয় । স্বাভাবিকভাবেই সরকারি আধিকারিকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।

For All Latest Updates

TAGGED:

NEWTOWN 26 STOREY TOWERNKDANKDA 26 STOREY TOWER DEMOLISHনিউটাউনে 26তলা টাওয়ার ভাঙার নির্দেশCALCUTTA HIGH COURT

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.