কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: ভেঙে ফেলতে হবে কলকাতার নিউটাউনে অবস্থিত 26 তলা উঁচু বেআইনি টাওয়ার । মঙ্গলবার এমনটাই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । পাশাপাশি বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে আরও জানিয়েছে, ওই বেআইনি নির্মাণ গড়ে তোলার জন্য যে ইঞ্জিনিয়াররা নকশা অনুমোদন করেছিলেন এবং নিউটাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (এনকেডিএ) যে সমস্ত আধিকারিকরা ও প্রোমোটার সংস্থা এই নকশা অনুমোদনে যুক্ত ছিল তাদের বিরুদ্ধে রাজ্য ভিজিল্যান্সকে তদন্ত করতে হবে ।
এছাড়াও নির্দেশে আরও বলা হয়েছে যে, দু'মাসের মধ্যে প্রোমোটার সংস্থাকে ওই 26তলা উঁচু টাওয়ার ভাঙতে হবে । প্রোমোটার যদি না পারে এনকেডিএকে ওই টাওয়ার ভাঙতে হবে এবং খরচ দেবে প্রোমোটার সংস্থা । ওই টাওয়ারের যে সমস্ত ফ্ল্যাট ইতিমধ্যেই বিক্রি করা হয়েছে, যারা সেই ফ্ল্যাট কিনেছেন তাঁদের কেনার দিন থেকে বার্ষিক 7 শতাংশ সুদ-সহ সেই টাকা প্রোমোটার সংস্থাকে ফেরত দিতে হবে ।
আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে, 2007 সালে একটি সংস্থা ওই জমি কেনে । স্থির হয় 15টি টাওয়ার তৈরি হবে । প্রতিটিতে 23 তলা করে থাকবে । সব মিলিয়ে 1 হাজার 278টি ফ্ল্যাট তৈরি হবে । সেইমতো ফ্ল্যাট বিক্রি হয় । 2014 সালে প্রথম মালিক সংস্থা অন্য একটি সংস্থাকে জমি হস্তান্তর করে । 2015 সালে এনকেডিএ 1 হাজার 278টি ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের আংশিক দখলের শংসাপত্র (অকুপেন্সি সার্টিফিকেট দেয়)। 2015 সালেই বাসিন্দাদের না জানিয়ে নতুন মালিক সংস্থা 26 তলা টাওয়ার তৈরির আবেদন করে ও মূল নকশা বদল করে ।
বাসিন্দারা টাওয়ারটি নিয়ে এনকেডি-র কাছে অভিযোগ জানালেও তা গ্রাহ্য করা হয়নি । এনকেডি-র কাছে আসল নকশার প্রতিলিপি চাওয়া হলেও দেওয়া হয়নি । বাধ্য হয়ে বাসিন্দারা মামলা করেন কলকাতা হাইকোর্টে । মামলায় এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছিল । কিন্তু সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে বেঞ্চের দ্বারস্থ হন ওই টাওয়ারেরই বাসিন্দারা ।
হাইকোর্টের নির্দেশে এদিন আরও বলা হয়েছে, পরিবর্তিত নকশায় যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার ও সরকারি আধিকারিকরা স্বাক্ষর করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স কমিশন তদন্ত করবে । প্রয়োজনে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে হবে । একইসঙ্গে সমস্ত সরকারি আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । কারণ জমিটি মালিকানা বদল হওয়ার পরই মূল নকশা বদলে ওই অতিরিক্ত টাওয়ার তৈরির নকশা অনুমোদিত হয় । স্বাভাবিকভাবেই সরকারি আধিকারিকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।