উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগ নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

অবশেষে কাটল জট, উচ্চ প্রাথমিকে 1241 জনকে নিয়োগের নির্দেশ দিল উচ্চ আদালত । শূন্যপদ না থাকলেও যোগ্যতার ভিত্তিতে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
Published : September 6, 2025 at 12:07 AM IST
কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: উচ্চ প্রাথমিক নিয়োগে অবশেষে কাটল জট । 1241 জনকে বিভিন্ন বিষয়ে শূন্যপদ অনুযায়ী নিয়োগ করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । শুক্রবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ শিক্ষা দফতরের প্রধান সচিবকে নির্দেশ দেন মোট 5401টি শূন্যপদের মধ্যে থেকে 1241 জনকে কাউন্সেলিং করে নিয়োগপত্র দিতে হবে ।
উল্লেখ্য কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী গত বছর 26 সেপ্টেম্বর 2024-এ 14052টি শূন্যপদে নিয়োগের মেধাতালিকা প্রকাশ করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন ।
ইতিমধ্যে 8 দফায় কাউন্সেলিং সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে । কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে সংরক্ষণের নিয়ম অনুযায়ী প্রার্থীদের নিয়োগ করতে সমস্যা হচ্ছে বলে আদালতে জানায় কমিশন । দেখা যাচ্ছে শূন্যপদ রয়ে গেলেও যোগ্যপ্রার্থীরা নিয়োগ পাচ্ছেন না । শেষে কলকাতা হাইকোর্ট শিক্ষা দফতরকে নির্দেশ দিয়েছে প্রয়োজনে সংরক্ষিত শূন্যপদ না থাকলে প্রার্থীকে যোগ্যতার নিরিখে জেনারেল পদেই নিয়োগ করতে হবে । ফলে এতদিন পর উচ্চ প্রাথমিকের এই নিয়োগের জট কাটতে চলেছে বলে মনে করছেন আইনজীবীরা ।
গত বছর 28 অগস্ট 14 হাজার 52 জন প্রার্থীকে আট সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট । পরে সুপ্রিম কোর্টও সেই নির্দেশ বহাল রাখে । কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন নানা কারণে 1241টি শূন্যপদে এখনও কাউন্সেলিং করতে পারেনি । যোগ্যপ্রার্থী যাদের এখনও নিয়োগপত্র পেতে বাকি তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ।
বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারকে আদালতে এর কারণ জানাতে নির্দেশ দেয় । স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান আদালতে জানান কয়েকজন প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই সমস্যা হচ্ছে । সুশান্ত ঘোষ নামে ভুগোল বিষয়ের ওবিসি চাকরি প্রার্থী ওবিসি সংরক্ষিত পদে আসন খালি না থাকায় তিনি কাউন্সেলিংয়ে ডাক পাননি । বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্ট শিক্ষা দফতরের সচিবকে হলফনামা দিয়ে জানাতে বলেন এই বিষয়ে । শেষে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রয়োজনে ওই প্রার্থীকে জেনারেল ক্যাটাগরির শূন্যপদে নিয়োগ করতে ।
উল্লেখ্য, 2016 সালের এই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে একাধিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল । প্রাথমিকভাবে 2019 সালে পার্সোনালিটি টেস্টের পর মেধাতালিকা প্রকাশ করা হলেও 2020 সালের 11 ডিসেম্বর একাধিক অনিয়মের জন্য পুরো তালিকায় বাতিল করেন কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য । এরপর একাধিক বিচারপতির বেঞ্চ ঘুরে অবশেষে মামলাটি বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে আসে । ডিভিশন বেঞ্চ গত বছর আর বিলম্ব না করে নিয়োগের নির্দেশ দেয় ।