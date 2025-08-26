কলকাতা, 26 অগস্ট: খেজুরিতে দুই বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডিকে বিশেষ তদন্তকারী দল অর্থাৎ SIT গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ । এডিজি সিআইডিকে কোনও ডিআইজি-র নেতৃত্বে হোমিসাইড শাখার অফিসারদের নিয়ে সিট গঠন করতে বলা হয়েছে । বিশেষ তদন্তকারী দলকে 25 সেপ্টেম্বর তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দিতে হবে হাইকোর্টে । যত দ্রুত সম্ভব জেলা পুলিশকে দুটি মামলারই কেস ডায়েরি ও দুটি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সিআইডিকে হস্তান্তর করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ।
গতকালই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ খেজুরিতে দুই বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডি তদন্তের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ৷ পাশাপাশি সিবিআই তদন্ত নিয়ে কটাক্ষ শোনা যায় তাঁর মুখে ৷ সিবিআই এখন তদন্তের নামে গ্যালারি শো করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি । সেই জন্য তদন্তভার এখনই সিবিআইকে দেবেন না বলে জানিয়ে দেন বিচারপতি । উল্লেখ্য, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রথম ময়নাতদন্তে উঠে এলেও দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত রিপোর্টে শরীরে আঘাতের কথা রয়েছে ৷
এর আগে, কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে ওই দুই বিজেপি কর্মীর মৃতদেহের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে । তাতে তিনজন ডাক্তারের বিশেষজ্ঞ দল রিপোর্ট দিয়ে জানায়, আঘাতের ফলেও মৃত্যু হতে পারে । যদিও প্রথম ময়নাতদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছিল, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ওই দু'জনের মৃত্যু হয়েছে । সেই রিপোর্ট দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি ।
উল্লেখ্য, গত 12 জুলাই খেজুরিতে একটি অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে মৃত্যু হয় বিজেপির দুই কর্মীর ৷ মৃতদের নাম সুজিত দাস এবং সুধীর পাইক । মৃতদের পরিবারের অভিযোগ ছিল, পিটিয়ে খুন করা হয়েছে দুইজনকে । কারণ, মৃতদেহে ক্ষতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে । এই নিয়ে সরব হয় বিজেপিও । কিন্তু, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে দেহ দুটির ময়নাতদন্তের পর যে রিপোর্ট আসে, তা দেখে পুলিশ জানায়, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই দু'জনের মৃত্যু হয়েছে ।
পরে সেই রিপোর্ট দেখে সন্দেহ হওয়ায়, কলকাতা হাইকোর্ট দেহ দুটির দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেয় ৷ দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত এসএসকেএম হাসপাতালে করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ সেই মতো এসএসকেএম-এ দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত করানো হলে, সেই রিপোর্টে বলা হয়, আঘাতের কারণেও মৃত্যু হতে পারে ৷