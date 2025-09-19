চাকরিহারা গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের ভাতা নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

চাকরিহারা গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের ভাতা নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
2016 সালের গ্রুপ সি ও ডি চাকরিহারাদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে 2026 সালের জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করেছে আদালত ৷
Published : September 19, 2025 at 4:18 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 2016 সালের স্কুল সার্ভিস কমিশনের চাকরিহারা গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি কর্মীদের সরকারি ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তের উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশের সময়সীমা বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্ট । আগামী বছর অর্থাৎ 2026 সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ।
প্রসঙ্গত, চাকরিহারা গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের যথাক্রমে 20 হাজার ও 25 হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার । রাজ্যের সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় । সেই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা পূর্বেই রাজ্যের এই ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তের উপর অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন । তিনিই আজ সেই অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশের সময়সীমা আরও বৃদ্ধি করলেন ৷
গত 20 সেপ্টেম্বর বিচারপতি অমৃতা সিনহা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মচারীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন । পাশাপাশি সেপ্টেম্বর মাসে ফের এই মামলার তিনি শুনানি করবেন বলে জানিয়েছিলেন । উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার চাকরিহারা গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মচারীদের ভাতা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন 2016 সালের ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীরা । কারণ তাঁদের বক্তব্য ছিল, দুর্নীতির জন্য তাঁরা চাকরি পাননি । আর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি হারানোর পরও রাজ্য সরকার ফের অযোগ্যদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বেআইনি ।
অমৃতা সিনহা মামলার শুনানিতে প্রশ্ন তুলেছিলেন, ভাতা পাওয়ার বিনিময়ে কী দেবেন এই প্রার্থীরা ? বাড়িতে বসে তাঁরা কেন টাকা পাবেন ? রাজ্য সরকারের যুক্তি ছিল, হঠাৎ চাকরি চলে যাওয়ায় এঁদের জীবনযাপন যাতে থেমে না-যায়, সেদিকে তাকিয়েই রাজ্য সরকার এঁদের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভলিহুড সোশাল সিকিওরিটি ইন্টারিম স্কিম 2025 ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে । কিন্তু বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যের সেই যুক্তিতে একেবারেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি ৷ সে জন্য তিনি 26 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন । চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছিল রাজ্যকে । সেই মামলারই শুনানিতে এই স্থগিতাদেশের মেয়াদ এবার সামনের বছর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বাড়ানোর নির্দেশ দিল আদালত ৷