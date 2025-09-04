ETV Bharat / state

জেলে বসেই এসএসসি দেবেন পকসোয় অভিযুক্ত শিক্ষক, ব্যবস্থার নির্দেশ হাইকোর্টের - CALCUTTA HIGH COURT

মিথ্যে এফআইআরে নাকি জেলবন্দি তিনি । পরীক্ষায় বসতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতেই মিলল অনুমতি । জেলেই পরীক্ষা ব্যবস্থা করবে এসএসসি ও কারা কর্তৃপক্ষ ।

CALCUTTA HIGH COURT
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2025 at 11:55 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: সংশোধনাগারে বন্দি যোগ্য শিক্ষককে আসন্ন স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট । জেলে বসেই তিনি পরীক্ষা দিতে পারবেন বলে বোলপুর জেল কর্তৃপক্ষ এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ।

আদালতের নির্দেশ

বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে ওই প্রার্থীর যাতে পরীক্ষা দিতে কোনও অসুবিধা না হয় তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশও দেন বিচারপতি । আগামী 7 ও 14 সেপ্টেম্বর দুটি পরীক্ষার জন্যেই অ্যাডমিট কার্ড পেয়েছেন ওই যোগ্য শিক্ষক । কলকাতার সল্টলেকে একটি কলেজে তাঁর পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছে । কিন্তু সংশ্লিষ্ট ওই দু'দিন জেলে বসেই যাতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দিতে পারেন স্কুল সার্ভিস কমিশন ও বোলপুর জেল কর্তৃপক্ষকে তা সুনিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ।

মামলাকারী শিক্ষকের পক্ষে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও গোপা বিশ্বাস জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের 3 এপ্রিল 2025-এর নির্দেশ অনুযায়ী এই শিক্ষকের চাকরি চলে যায় । তারপর শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী যোগ্য হিসেবে তিনি নতুন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদন করেন । নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ দুটি বিভাগেই পরীক্ষায় বসার জন্য অ্যাডমিট কার্ডও পেয়েছেন ।

জেলে যাওয়ার কারণ

2024 সালে তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসকদলের কিছু লোকজন সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যে এফআইআর করে বোলপুর থানায় । পকসো ধারায় অভিযোগ দায়ের হয় । এই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগের কারণে বর্তমানে তিনি বোলপুর জেলে বন্দি রয়েছেন । কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন । এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি ।

এদিন আদালতে স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে আইনজীবী জানান, ওই প্রার্থী যাতে সুস্থভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হবে । তিনি জেলে বসেই যাতে পরীক্ষা দিতে পারেন তার জন্য ব্যবস্থা করা হবে ।

বিচারপতির নির্দেশ

স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই বক্তব্যের পরই বিচারপতি অমৃতা সিনহা বোলপুর সংশোধনাগার জেল সুপারকে নির্দেশ দেন জেলে পরীক্ষায় বসার সমস্ত আয়োজন করতে । পাশাপাশি স্কুল সার্ভিস কমিশন ও জেল সুপারিনটেনডেন্ট বোলপুর সংশোধনাগারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরীক্ষা চলাকালীন যাতে কোনওরকম সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে । কোনওরকম সমস্যা তৈরি হলে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি । এছাড়াও আদালতের নির্দেশ ঠিকঠাক পালন করা হল কিনা দুটি পরীক্ষা শেষে অর্থাৎ 15 সেপ্টেম্বর তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ।

BOLPUR SUB DIVISIONAL JAIL NEW SSC EXAM SSC EXAM FROM JAIL CALCUTTA HIGH COURT

