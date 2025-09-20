খোরপোশ মামলায় বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

খোরপোশ মামলায় বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের
স্ত্রী কিছু রোজগার করলেই সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য অস্বীকার করতে পারে না স্বামী-খোরপোশ মামলায় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের ৷
Published : September 20, 2025 at 1:11 PM IST
কলকাতা 20 সেপ্টেম্বর: স্ত্রী সামান্য চাকরি করলেও তিনি তাঁর খোরপোশ বা ভরণপোষণের খরচের জন্য অর্থ দাবি করতে পারেন ৷ একটি খোরপোশের দাবি সংক্রান্ত মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায় নির্দেশে জানিয়েছেন, সিআরপিসি 125 অনুযায়ী একজন স্ত্রী, তাঁর স্বামীর মতই বা বলা যায় একইমানের জীবনযাপনের দাবি করতে পারেন।
স্ত্রী সামান্য রোজগেরে মানেই খোরপোশের দাবি জানাতে পারবেন না, তা ঠিক নয় ৷ বিশেষত স্বামী ও শশুরবাড়ির লোকজন যেখানে আর্থিকভাবে স্ত্রী'র বাপের বাড়ির লোকজনের থেকে উন্নত, সেখানে স্ত্রী সেই দাবি করতেই পারে ৷ এমনটাই জানিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।
মামলাকারী মহিলা পানাগড়ের বাসিন্দা ৷ কলকাতার তালতলার বাসিন্দার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় 2012 সালের 4 অগস্ট 1954 সালের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে ৷ রেজিস্ট্রি করার পর দু'জনেই নিজেদের বাড়িতে ফিরে যান ৷ এরপর একাধিকবার দু'জনে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গিয়েছে এবং একে অপরের বাড়িতে কিছুদিন করে থেকেছেন ৷ কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই অর্থে ঘরসংসার হয়নি। কারণ বনিবনা হয়ে ওঠেনি। মহিলার দাবি, তিনি স্বামীর সঙ্গে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু ছেলেটির পরিবারের লোকজন তাঁকে জোর করে কলকাতার তালতলার বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার জন্য জোর দেন ৷ এমনকি বিবাহবিচ্ছেদ করার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়।
বাধ্য হয়ে মামলাকারী 2013 সালের 16 অগস্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ একাধিকবার তিনি কলকাতার তালতলার শশুরবাড়িতে গিয়েছেন ৷ কিন্তু শশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে ঢুকতে দেয়নি। এমনকি তাঁর স্ত্রীধন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়ে সিআরপিসি 125 ধারায় 10 হাজার টাকা খরপোশ দাবি করে মামলা দায়ের করেন তিনি ৷ 2015 সালে নিম্ন আদালত মহিলার দাবি মেনে নিয়ে মাসিক 4 হাজার টাকা করে খোরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দেন স্বামীকে ৷ মামলা করার খরচ হিসেবে 5 হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ পরে কলকাতা হাইকোর্টও সেই নির্দেশ বহাল রাখে। কিন্তু 2023 সালের 8 জুন কলকাতার পারিবারিক আদালতে মুখ্যবিচারক এক নির্দেশে স্ত্রী'র এই খোরপোশ আবেদন বাতিল করে দেন। বাধ্য হয়ে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।
আদালতে ছেলেটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, তাঁর পরিবার মহিলার পরিবারের থেকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল, উন্নত ৷ কিন্তু তাঁর নিজস্ব কোন ইনকাম বা রোজগার নেই। ফলে তিনি কীভাবে খোরপোশের টাকা দেবেন ? পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী রোজগার করেন ৷ মাসিক 12 হাজার টাকা পান ৷ তিনি ভরণপোষণের দায়িত্ব নিজেই করতে পারেন ৷ কিন্তু বিচারপতি অজয় মুখোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, একজন শক্ত সমর্থ্য যুবক তিনি এইভাবে তাঁর আইনি দায়িত্ব বা কর্তব্য এড়িয়ে যেতে পারেন না।
পাশাপাশি আদালত জানায়, বেকার যুবক কিছু করে না-বলে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারে না। ওই যুবকের মনে রাখা উচিত, স্ত্রীকে কার্যত রাস্তায় বের করে দেওয়া হয়েছে ৷ এখন স্ত্রী কিছু রোজগার করেন বলে স্ত্রীর প্রতি যে সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে, তা ওই যুবক অস্বীকার করতে পারে না। সেই কারণে আদালত নির্দেশ দিচ্ছে স্ত্রীকে প্রত্যেক মাসের 10 তারিখ মাসিক 4000 টাকা করে খোরপোশ দিতে হবে ৷ এতদিনের বকেয়া টাকা, 2026 সালের 31 অক্টোবরের মধ্যে 12টি ইনস্টলমেন্টে (কিস্তিতে) মিটিয়ে দিতে হবে।