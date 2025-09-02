কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরি বাতিল মামলায় বড় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের ৷ যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের কীভাবে আলাদা করা সম্ভব তা জানতে চাইল আদলত ৷
বিচারপতিদের প্রশ্ন, "কাদের অ্যাপটিটিউড টেস্ট হয়েছে এবং কাদের হয়নি, কারা দুর্নীতি করে চাকরি পেয়েছেন এবং পাননি আদালত কীভাবে তাঁদের পৃথক করবে ? আদালতের পক্ষে এই বাছাই করা সম্ভব নয় ।"
প্রাক্তন বিচারপতি (অধুনা বিজেপি সাংসদ) অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের 32 হাজারের বেশি চাকরি বাতিল করেছিলেন ৷ সেই মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার এমনই পর্যবেক্ষণ বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের ৷
বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ
মঙ্গলবার শুনানি চলাকালীন মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবী সৌম্য মজুমদারের উদ্দেশ্যে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, "আপনারা দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন ৷ কিন্তু তার সমর্থনে আমরা প্রমাণ পাচ্ছি না ৷ অ্যাপটিটিউড টেস্ট নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ কিন্তু সেখানে কেউ বলছেন নেওয়া হয়েছে ৷ আবার কেউ বলছে নেওয়া হয়নি ৷"
তিনি আরও বলেন, "প্রশিক্ষণহীনদের নিয়োগের অভিযোগ উঠেছে ৷ আপনারা বলছেন দুর্নীতি হয়েছে ৷ টাকা দিতে পারেনি বলে চাকরি হয়নি ৷ ধরুন আপনারা যা বলছেন, আমরা সেটা মেনে নিলাম ৷ তাহলেও আমরা কীভাবে এই চাকরি বাতিল করব ? যোগ্য এবং অযোগ্য 'সেগ্রিগেট' করতে পারব না ৷"
বেঞ্চ আরও বলে, "যদি প্রায় 33 হাজার চাকরি বাতিল করে দিই, তাহলে যাঁরা এই নির্দেশের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, তাঁরা আদালতে আসেবেন ৷ তাঁদের কথাও শুনতে হবে ৷ এর শেষ কোথায় ? বছরের পর বছর তাহলে আমাদের মামলা শুনতে হবে ৷ আর তারপর যদি দেখা যায় দুর্নীতির অভিযোগ সত্যি, তাহলে দুর্নীতি আশ্রয় নিয়েও একজন প্রার্থী 7-8 বছর ধরে চাকরি করে যাবেন !" আগামী 11 সেপ্টেম্বর ফের এই মামলার শুনানি ৷ ওই দিন মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবী সৌম্য মজুমদারদকে তাঁর বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
এদিন আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, "2016 সালের প্রাথমিকে 42 হাজার নিয়োগ হয়েছিল ৷ নিয়ম অনুযায়ী প্যানেল প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক ৷ কিন্তু প্রাইমারি শিক্ষা পর্ষদ নিয়ম অনুযায়ী প্যানেল প্রকাশ করেনি ৷ পর্ষদ নিজেই জানিয়েছে, সিলেকশন কমিটি জেলাভিত্তিক তালিকা প্রকাশ করেছে ৷ কিন্তু সেই প্যানেল সংরক্ষণের নিয়ম মেনে করা হয়নি ৷ কারণ, সংরক্ষিত প্রার্থীদের জন্য আলাদা প্যানেল প্রকাশ করার কথা ৷ এখানে সেটা হয়নি ৷" আইনজীবীর এই বক্তব্যের সূত্র ধরে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ আদালতের কী করা উচিত, তা জানতে চেয়েছেন ৷ আগামী শুনানিতে আইনজীবীরা তা জানাবেন ৷
গোড়ার কথা
2023 সালের 12 মে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় 36 হাজার কর্তব্যরত প্রাথমিক শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ পরে তা কমে 32 হাজার হয় ৷ 2014 সালের টেট পরীক্ষার ভিত্তিতে 2016 সালে প্রায় 42 হাজার 942 জন শিক্ষক নিয়োগ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ এদিকে নিয়োগে একাধিক ত্রুটি রয়েছে দাবি করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রিয়ঙ্কা নস্কর নামে এক প্রার্থী-সহ প্রায় 140 জন ৷
মামলাকারীদের অভিযোগ, এই শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে অ্যাপটিটিউড টেস্ট করা হয়নি ৷ প্রশিক্ষণ ছাড়াই প্রার্থীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ সংরক্ষণের তালিকা মেনে শিক্ষক নিয়োগ হয়নি ৷ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ওই বছর 15 মে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ তখন বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ এই চাকরি বাতিলে স্থগিতাদেশ দেয় ৷ সেই তখন থেকে শুনানি চলছে ৷ এবার মামলার শুনানিতে বড় পর্যবেক্ষণ আদালতের ৷