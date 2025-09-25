ETV Bharat / state

তামান্না মৃত্যুর তদন্তে অসন্তুষ্ট হাইকোর্ট, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ, জানাতে নির্দেশ আদালতের

কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ঠিক কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে, তা 28 অক্টোবর পরবর্তী শুনানিতে পুলিশকে সবিস্তারে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে।

Calcutta High Cour
কলকাতা হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)
September 25, 2025

কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: তামান্না মৃত্যুর ঘটনায় যে তদন্ত প্রক্রিয়া চলেছে তাতে অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশ, 14 জন এফয়াইয়ারে নাম থাকা অভিযুক্ত সম্পর্কে কি তদন্ত করা হয়েছে সে বিষয়ে পুলিশকে রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে। পাশাপাশি মামলাকারী পরিবারের সদস্য ও সাক্ষী তাদের উপর কোনও রকম আক্রমণের আশঙ্কা হলে নিম্ন আদালতে আবেদন জানাতে হবে। রাজ্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করবে। 28 অক্টোবর ফের মামলার শুনানিতে রাজ্য পুলিশকে তদন্তের অগ্রগতি রিপোর্ট দিতে হবে।

উল্লেখ্য পুলিশের তদন্তে অসন্তুষ্ট তামান্না খাতুনের পরিবার গত সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। নদীয়ার কালীগঞ্জে বিস্ফোরণে মৃত তামান্না খাতুনের পরিবারের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের করা হয়।

গত 23 জুন কালীগঞ্জ বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গণনার দিন বোমায় নিহত হয় বছর দশেকের তামান্না। আইনজীবীদের বক্তব্য পুলিশ এই ঘটনায় 340 পাতার চার্জশিট দিলেও সবাই গ্রেফতার হয়নি পাশাপাশি হুমকি দেওয়া হচ্ছে পরিবারকে। পরিবারকে ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা দেওয়া হোক। পাশাপাশি এই ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি জানানো হয়।

গত 23 জুন তৃণমূলের বিজয়মিছিল বের হয়। অভিযোগ, ওই বিজয়মিছিল থেকে সিপিএম সমর্থকদের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। এই বোমার আঘাতেই মৃত্যু হয় চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর। ঘটনার 84 দিনের মাথায় দেওয়া যে চার্জশিট দেওয়া হয়, তাতে 14 জনের নাম অভিযুক্ত হিসাবে উল্লেখ করেন তদন্তকারীরা। যদিও, পরিবারের তরফে মোট 24 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 103 , 190 (1) ও (2), 183, 109, 305 ধারা এবং বিস্ফোরক আইনের 34 নম্বর ধারা অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এ ছাড়াও, চার্জশিটে 109 (1) ধারার উল্লেখ করেছে পুলিশ। তবে তদন্ত প্রক্রিয়ায় অসন্তুষ্ট কলকাতা হাইকোর্ট এই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ঠিক কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে, 28 অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানিতে এই বিষয়ে পুলিশকে সবিস্তারে জানাতে নির্দেশ দিয়েছে।

