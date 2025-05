ETV Bharat / state

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নয়, শর্তসাপেক্ষে আন্দোলনে সায় আদালতের - SSC TEACHER RECRUITMENT SCAM

কলকাতা হাইকোর্ট ( ফাইল ছবি )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 23, 2025 at 1:45 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 2:14 PM IST 4 Min Read

কলকাতা, 23 মে: বিকাশ ভবনের সামনে চাকরিহারা শিক্ষকরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারবেন ৷ শুক্রবার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ আন্দোলনকারী শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল আদালত জানিয়েছে, এখনই অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ ৷ একই সঙ্গে ধর্না-অবস্থান চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক শর্ত আরোপ করেছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷ শর্তসাপেক্ষে আন্দোলন বিচারপতির নির্দেশ, আন্দোলন হতে হবে শান্তিপূর্ণ ৷ বর্তমানে যে জায়গায় বসে তাঁরা অবস্থান-বিক্ষোভ করছেন, তার উল্টো দিকে সেন্ট্রাল পার্ক লাগোয়া রাস্তায় সুইমিং পুলের পাশে তাঁরা বসতে পারবেন ৷ একসঙ্গে দু'শো জনের বেশি ধর্নায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না ৷ আন্দোলনকারীদের মধ্যে থেকে দশ জনের নাম ও ফোন নম্বর আগে থেকে পুলিশকে জানিয়ে রাখতে হবে ৷ ধর্না অবস্থানে কোনও বহিরাগত উপস্থিত থাকতে পারবেন না ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর আন্দোলনকারী শিক্ষকরা (ইটিভি ভারত) কোনও রাজনৈতিক নেতা বা সহমর্মী এই আন্দোলনে হাজির হতে চাইলে তা আগে থেকে পুলিশ ও 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ -২০১৬'-র সদস্যদের জানাতে হবে ৷ সবাই আলোচনা করে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে ৷ বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, "আপনারা শিক্ষক ছিলেন, আগামীতেও শিক্ষক হিসাবেই কাজ করবেন ৷ আপনাদের আচরণ যেন শিক্ষকদের মতোই হয় ৷ অসম্মানজনক কিছু করবেন না ৷" 15 মে'র ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয় বিচারপতি এদিন আন্দোলনকারীদের মধ্যে থেকে আদালতে উপস্থিত দু'ই চাকরিহারা শিক্ষক নেতার উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা তো কোনও সংগঠন নয় ৷ একটা কারণেই সবাই একত্রিত হয়েছেন ৷ আপনাদের প্রতি আদালতও সহানুভূতিশীল ৷ আদালত আপনাদের পাশে আছে ৷ কিন্তু আন্দোলনে বহিরাগতরা যাতে ঢুকতে না পারে, সেটা দেখার দায়িত্ব আপনারা নিন ৷ 15 মে বিকাশ ভবনের সামনে যা ঘটেছে, তা আদালত সমর্থন করে না ৷"

বহিরাগত তত্ত্ব শিক্ষক নেতাদের প্রতিনিধি চিন্ময় মণ্ডল আদালতে বলেন, "অনেকেই আন্দোলনে যোগ দিতে আসছেন, সবাইকে চিনে রাখা সম্ভব নয় ৷ 26 হাজার চাকরিহারাদের সবাইকে চিনে রাখা তো সম্ভব নয় ৷ আমরা আমাদের শিক্ষকদের ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে পারি ৷ কিন্তু বহিরাগতদের ব্যাপারে আমরা দায়িত্ব নিতে পারব না ৷" আদালত তখন জানায়, সেটা ঠিকই ৷ সেইজন্য দশ জনের নাম পুলিশকে আগে থেকে জানাতে বলা হয়েছে ৷ তাঁদের সঙ্গে প্রয়োজনে পুলিশ যোগাযোগ করতে পারবে ৷ একই সঙ্গে বিচারপতি নির্দেশে জানিয়েছেন, গত 15 মে বিকাশ ভবনের সামনে যে ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনায় একাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে শোকজ করা হয়েছিল ৷ আপাতত সে বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করবে না মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ৷ বিধাননগর উত্তর থানায় যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল, আপাতত সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না ৷ পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যেতে পারবে বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকলে শিক্ষকদের হাজিরা দিতে হবে ৷ স্থানীয় পুরসভাকে আন্দোলনকারীদের জন্য পানীয় জল, বায়ো টয়লেট ও যে জায়গায় আন্দোলনকারীরা বসবেন, সেখানে ছাউনি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ আগামী 4 জুলাই ফের এই মামলার শুনানি ৷ 15 মে সকালে বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনস্থলে উপস্থিত হন বিধাননগর পুরনিগমের চেয়ারম্যান সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও তাঁর অনুগামীরা ৷ সেখানে তাঁদের সঙ্গে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের ধস্তাধস্তি হয় ৷ আন্দোলনকারীরা পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিকাশ ভবনের গেট ভেঙে প্রশাসনিক ভবনের দখল নেন ৷ এরপর উত্তাল হয়ে ওঠে পুরো এলাকা ৷ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের নির্দেশের পর সরকার পক্ষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা আন্দোলনকারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ৷ কিন্তু তা গণতান্ত্রিক উপায়ে হোক ৷ 15 মে যা হয়েছে, তাকে কি সমর্থন করা যায় ? কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে আন্দোলনকারীদের সেন্ট্রাল পার্ক লাগোয়া সুইমিং পুলের পাশে বসতে হবে ৷ পুরসভা বসার জায়গা করে দেবে, জলের ব্যবস্থা করবে ৷ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেটাও দেখতে হবে ৷ বহিরাগতরা কেন এই আন্দোলনের জায়গায় আসছেন, তাঁদের আসার দরকার কী ?" বিকাশভবনে আন্দোলনকারী 2 জনের বিধাননগরে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা চাই, হাইকোর্টে রাজ্য

