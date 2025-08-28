কলকাতা, 28 অগস্ট: আরজি করে চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় পরবর্তী তদন্তের আবেদনের মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ । বিচারপতির বক্তব্য, যেহেতু ইতিমধ্যে সিবিআই ও সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায় নতুন মামলা দায়ের করেছে এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি চলছে, তাই সিঙ্গল বেঞ্চের এই মামলা না-শুনে ডিভিশন বেঞ্চেই শুনানি হওয়া উচিত ।
বুধবারই বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজির কাছে এ ব্যাপারে পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করে আদালতে এসে জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । বৃহস্পতিবার পরিবারের পক্ষে আইনজীবী জানান, সমস্ত মামলা যেহেতু বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন রয়েছে, তাই সেখানেই এই মামলার শুনানি হলে তাঁদের আপত্তি নেই । তারপরেই এদিন বিচারপতি ঘোষ মামলা ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ।
ফলে আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের মামলার নতুন করে তদন্ত এবং তদন্তে নজরদারির আবেদনের এবার শুনানির সম্ভাবনা বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে । বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সিঙ্গল বেঞ্চের এজলাসে মৃতের পরিবারের তরফে দায়ের করা নতুন এই আবেদনের নথি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন ।
প্রসঙ্গত, আরজি কর ইস্যুতে দায়ের হওয়া দুটি মামলা এখনও বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন রয়েছে । এরপর বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে নতুন করে তদন্তের দাবিতে নির্যাতিতার পরিবারের তরফে মামলা দায়ের করা হয়েছিল ৷ গত বছর ডিসেম্বর মাসে এই মামলাটি করা হয় ।
সেই মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি ঘোষ বুধবার পরিবারের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজির উদ্দেশে বলেন, পরিবার গণধর্ষণের যে অভিযোগ করছে সে বিষয়ে সিবিআইয়ের নথি থেকে তিনি তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না । ফলে এ বিষয়ে একটি মামলা যেহেতু ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন রয়েছে, সেই জন্য সেখানেই পরিবারকে আবেদন করার পরামর্শ দেন বিচারপতি । কারণ সিঙ্গল বেঞ্চ এক রকম নির্দেশ দেবে, ডিভিশন বেঞ্চ অন্যরকম নির্দেশ দিলে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে বলেও অভিমত পোষণ করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷
উল্লেখ্য, 9 অগস্ট কিড স্ট্রিট ও জওহরলাল নেহেরু রোডের জংশনে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ধস্তাধস্তির সময় আক্রান্ত হয়েছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷ ঘটনায় নিউমার্কেট থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে, কোনও এফআইআর না-করা অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ সেই নিয়েই কলকাতা হাইকোর্টে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের হয় ৷
সেই মামলায় বুধবার বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে নির্যাতিতার মায়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷ কারণ রাজ্যের তরফে আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের যে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় আদালতে, তা দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ৷