কলকাতা, 19 অগস্ট: মুখ্যমন্ত্রীর ভ্রাতৃবধূ তথা রানি বিড়লা গার্লস কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের শো-কজ নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ । সেই মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেওয়াকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ও রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের মধ্যে নজিরবিহীন জেদাজেদি দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টে । শেষ পর্যন্ত মামলা থেকে অব্যাহতি নেন বিচারপতি বসু ।
মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে জেদ করার অভিযোগ করলেন বিচারপতি । রায়ে বিচারপতি বসুর মন্তব্য, "একটি বিব্রতকর পরিস্থিতি । যা আদালতের মর্যাদাকে গভীরভাবে আঘাত করেছে । তাই তিনি মামলা ছেড়ে দিয়েছেন ।"
কলেজের অধ্যক্ষ শো-কজ নোটিশের উপর অন্তর্বর্তী নির্দেশের আর্জি জানান । সেই মতো মামলার শুনানি শেষে আদালত রায় ঘোষণা শুরু করে । সেই সময় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আপত্তি করেন । এজির দাবি, তাঁর সওয়াল এখনও শেষ হয়নি । তাঁর আবেদন, এই মামলাটি থেকে বিচারপতি যেন অব্যাহতি নেন ।
আদালত বক্তব্য জানানোর জন্য এজিকে সুযোগ দিতে রাজি হয় । বিচারপতি বসু প্রস্তাবে বলেন, "রায়ের প্রতিলিপিতে এখনও স্বাক্ষর হয়নি । এজি চাইলে আরও সওয়াল করতে পারেন ।" কিন্তু তারপরেও এজি এই মামলা থেকে বিচারপতিকে সরে যাওয়ার জন্য জেদ করতে থাকেন ।
বিচারপতির কথায়, "রাজ্যের এই অবস্থান দুঃখজনক । তথ্য বলছে, অন্তর্বর্তী নির্দেশ নিয়ে গত 6 অগস্ট শুনানি শুরু হয়েছিল । মামলাকারীর আইনজীবী সওয়াল শুরু করেছিলেন । রাজ্য শুনানি মুলতুবির আবেদন করলে আবার 7 অগস্ট শুনানির দিন ধার্য করা হয় । সেদিনও মামলা পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয় । এরপরে গত 11 অগস্ট ফের শুনানির দিন ধার্য করা হয় । ওই দিন রাজ্য-সহ সব পক্ষের বক্তব্য শুনে আজ অন্তর্বতী নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল ।
বিচারপতি বসু নির্দেশে উল্লেখ করেন, "যখন কোনও পক্ষ এই আদালতের প্রতি আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়, তখন মামলাটি ছেড়ে দেওয়াই ভালো । কারণ, বিচার শুধু হতে হবে তা নয়, বিচার হচ্ছে তা দেখাতেও হবে ।"
বিচারপতি বসু জানান, মামলাটি থেকে তিনি অব্যাহতি নিচ্ছেন । হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে এই বিষয়ে জানানো হবে ।