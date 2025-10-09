বাবা-মায়ের নতুন জীবনসঙ্গীকে 'বাবা' বা 'মা' বলতে বাধ্য করা যাবে না, গাইডলাইন আদালতের

বাবা-মায়ের নতুন জীবনসঙ্গীকে 'বাবা' বা 'মা' বলতে বাধ্য করা যাবে না, গাইডলাইন আদালতের
বিবাহ বিচ্ছেদের পর অথবা বিচ্ছেদের মামলা চলাকালীন সন্তানের দেখাশোনা কীভাবে হবে- সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত গাইডলাইন প্রকাশ করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
কলকাতা, 9 অক্টোবর: বিচ্ছেদের পর অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মা নতুন সঙ্গী নির্বাচন করে নতুন পথচলা শুরু করেন ৷ এদিকে তাঁদের সন্তানকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে নতুন অনেক কিছুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয় ৷ যেমন বাবা অথবা মায়ের নতুন সঙ্গীকে 'বাবা' অথবা 'মা' বলে ডাকতে বাধ্য হয় অনেক সন্তান ৷ কিন্তু তা করা যাবে না, পরিষ্কার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
বৃহস্পতিবার বিচ্ছেদ অবস্থায় সন্তানের দেখভালের উদ্দেশে 'চাইল্ড অ্যাকসেস অ্যান্ড কাস্টডি গাইডলাইন্স: পেরেন্টিং প্ল্যান 2025' প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট ৷ সেখানে দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবিষয়ে আদালত জানিয়েছে, "বাবা অথবা মা তাঁর নতুন জীবনসঙ্গী অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রীকে 'বাবা' অথবা 'মা' বলে ডাকতে সন্তানকে বাধ্য করতে পারবেন না ৷ সেটা সন্তানের জন্মকালীন বাবা-মায়ের সম্পর্কে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবে ৷ এর ফলে সে ধন্দে পড়ে যেতে পারে এবং তা তার শিশুমনে প্রতিকূল প্রভাব পড়বে ৷"
বাবা-মায়ের বদলে অন্য কোনও নামে ডাকা যেতে পারে ৷ শুধু তাই নয়, বিচ্ছেদ হওয়া বাবা-মা'কে খেয়াল রাখতে হবে, তাঁদের নতুন সঙ্গী যেন এর বিরুদ্ধাচরণ না করেন ৷ তিনি যেন সন্তানকে জোর করে তাঁকে বাবা অথবা মা বলতে বাধ্য না করেন ৷ তেমনটা হলে বাবা-মা'কে হস্তক্ষেপ করতে হবে ৷ পুরো বিষয়টি সামলাতে হবে ৷
এছাড়া বিচ্ছেদর পর সন্তানের নাম এবং পদবি পরিবর্তন নিয়েও বড় নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ বাবা অথবা মা-সন্তান যাঁর কাছেই থাকুক, তিনি সন্তানের জন্মের সময় দেওয়া নাম ও পদবি বদলাতে পারবেন না ৷
এছাড়া বাবা-মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে সন্তান কার হেফাজতে থাকবে এবং কীভাবে থাকবে- এই বিষয়গুলি সুস্পষ্ট করে গাইডলাইন প্রকাশ করেছে আদালত ৷ গাইডলাইন জারির দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ এই নিয়ে 2021 সালে প্রথম মামলা দায়ের করেছিলেন চিকিৎসক রাতুল রায় ৷ পরে 'অন্তরা' নামে একটি বেসরকারি সংগঠন এই মামলায় যুক্ত হয় ৷
কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল বিষয়টি দেখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি বিশেষ কমিটিকে ৷ গত বছর ডিসেম্বর মাসে কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে ৷ কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির রেগুলার বেঞ্চ চূড়ান্ত নির্দেশ দেবে ৷
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনের নেতৃত্বে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের কমিটি সন্তানের দেখাশোনা করার বিষয়ে যে গাইডলাইন তৈরি করেছে, তার শুরুতে বলা হয়েছে 'একটি শিশু পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়া ঈশ্বরের সব থেকে বড় আশীর্বাদ' ৷ কিন্তু বাবা-মা অথবা শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব যাঁদের উপর সেখানে কোনও অসুবিধা দেখা দিলে বড় সমস্যা তৈরি হয় ৷ বৈবাহিক সম্পর্কে ছেদ হয়ে যাওয়া বাবা-মায়ের আইনি যুদ্ধের আগুনে কার্যত ঝলসে যেতে পারে সন্তানের ভবিষ্যৎ ৷ বাবা-মায়ের দড়ি টানাটানিতে দাবার বোড়ে হতে হয় সন্তানকে ৷
আদালতের গাইডলাইনে উল্লেখ করা হয়েছে-
- সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ- সন্তান বাবা বা মা- যাঁর হেফাজতেই থাকুক, অন্যজনকে সপ্তাহে অন্তত তিন ঘণ্টার জন্য দেখা করার সুযোগ দিতে হবে ৷
- তিন বছরের কম বয়সি শিশুদের সঙ্গে বিভিন্ন ছুটির দিনে তার বাবা অথবা মা যে তার সঙ্গে থাকে এবং অন্তত তিনঘণ্টা সময় কাটাতে হবে ৷
- তিন বছরের বেশি বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে সপ্তাহে একদিন অন্যপক্ষকে রাতে তার সঙ্গে থাকতে দিতে হবে ৷
- দেখা-সাক্ষাৎ করার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য আদালত বিশেষ আধিকারিক নিযুক্ত করতে পারবে ৷ বিশেষ আধিকারিক সবার সঙ্গে কথা বলার পর আদালতকে রিপোর্ট দিয়ে বিষয়টি জানাবেন ৷
- দু'পক্ষ যদি দেখা-সাক্ষাৎ করার বিষয়ে সহমত পোষণ না করেন সেক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে আপসের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে ৷ 60 দিনের মধ্যে এই বিষয়ে তাঁদের সহমতে পৌঁছাতে বলা হয়েছে ৷ তা সত্ত্বেও যদি বাবা-মা এই বিষয়ে রাজি না হয়, সেক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ জারি করবে ৷
সন্তানের অসুস্থতা
- সন্তানের অসুস্থতার ক্ষেত্রে বাবা-মা দু'জনকেই সমানভাবে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে ৷ ডাক্তারের ফোন নম্বর থেকে শুরু করে সমস্ত তথ্য যেন সবার কাছে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে ৷ প্রয়োজনে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন ৷ কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে অন্যপক্ষকে জানাতে হবে ৷
- বাবা-মা দু'জনের কাছেই টেলিফোন থাকতে হবে ৷ প্রত্যেকদিন অন্তত একবার সন্তানের সঙ্গে ফোনে কথাও বলতে পারেন তাঁরা ৷ সন্তানের নামে কোনও চিঠি, মেল, ফোনের মেসেজ থেকে শুরু করে জামা-কাপড় এবং যে কোনও জিনিস এলে, তা সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ সেগুলি যেন নষ্ট করা না হয় ৷ তিন দিনের বেশি কোথাও বেড়াতে গেলে সেই তথ্য অন্যপক্ষকে জানাতে হবে ৷
- সন্তানের স্কুলে কোনও অনুষ্ঠান থাকলে বাবা-মা দু'জনকেই সেখানে হাজির থাকতে হবে ৷ সন্তান বাবা-মা, যাঁর কাছে থাকবে, অন্যজনকে 24 ঘণ্টা আগে সেই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল করতে হবে ৷
- একপক্ষ অন্যপক্ষকে না জানিয়ে বাড়ির ঠিকানা, ফোন নম্বর পরিবর্তন করতে পারবে না ৷ বদল করতে হলে 24 ঘণ্টা আগে তা অন্য তরফকে জানাতে হবে ৷ 72 ঘণ্টার মধ্যে নতুন ঠিকানা বা ফোন নম্বর লিখে জানাতে হবে ৷
- মেইনটেইন্স বা ভরণপোষণের খরচ দেওয়ার ক্ষেত্রে দেরি করা চলবে না ৷
- বাবা মায়ের মধ্যে সমস্যা তীব্র হলেও দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য কোর্ট চত্বরকে বাদ দিতে বলা হয়েছে ৷