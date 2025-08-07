কলকাতা, 7 অগস্ট: শান্তিপূর্ণভাবে মিটিং মিছিল করা নাগরিকের মৌলিক অধিকার । সেই জন্য 9 অগস্ট নবান্ন অভিযানের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট । তবে বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাসদের ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার নির্দেশে জানিয়েছেন, এক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা যদি অমান্য করা হয় তাহলে রাজ্য ও পুলিশ প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারবে ।
ডিভিশন বেঞ্চ এদিন নির্দেশে জানিয়েছে, পুলিশ ইতিমধ্যেই বিধিনিষেধ আরোপ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে । পুলিশ আইন অনুযায়ী সেটা করতেই পারে । আইনশৃঙ্খলা মেনে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলে অংশগ্রহণ করা নাগরিকদের অধিকার । কোনওরকম সম্পত্তি নষ্ট না করে পুলিশ বা অন্য কোনও সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আচরণ না করে মিছিল করতেই পারে । ভারতীয় সংবিধানেই সেই অধিকার দেওয়া রয়েছে । পুলিশ প্রয়োজনে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের বিকল্প জায়গার কথাও বলতে পারে । চার সপ্তাহ পরে এই বিষয়ে আদালতে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ ।
উল্লেখ্য, হাওড়া মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ী সঞ্জয় কুমার সাউ কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন । তাঁর বক্তব্য ছিল, 9 অগস্ট একটি সংগঠন নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে । বিগত দিনের দিকে তাকালে দেখা যায় এর ফলে স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয় ।প্রচুর লোকজন চলে আসার জন্য হাওড়ার ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না । ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যত বন্ধ হয়ে যায় । আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে মিছিল করা হোক ।
রাজ্যের (এজি) কিশোর দত্ত বলেন, "একটি ছাত্র সমাজ এই নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে । আরজি করের ঘটনায় মৃত চিকিৎসকের বাবা-মার এই মিছিলে যোগ দেবার কথা । একজন রাজনৈতিক নেতাকে বলতে শোনা যাচ্ছে তিনি এই মিছিলের সমর্থনে থাকবেন ।"
গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে, 47 জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছিলেন । একজন পুলিশ আধিকারিকের একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায় । আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার জন্য 124 জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ ।
অ্যাডভোকেট জেনারেলের কথায়, "গত বছর সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর ও নষ্ট করা হয় । আমরা জলকামান ব্যবহার করেও আটকাতে পারিনি । ছাত্র সমাজের অধিকার আছে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করার । কিন্তু ইচ্ছেমত, যেখানে সেখানে মিছিল মিটিং করা যায় না । মন্দিরতলা, হাওড়া ময়দান বা বঙ্কিম সেতুর কাছে সংগঠন চাইলে জমায়েত করতে পারে । 500 জনের জমায়েত করতে পারে তারা । সেখান থেকে একটি প্রতিনিধি দল নবান্নে গিয়ে নিজেদের দাবি দাওয়া জানাতে পারে ।"