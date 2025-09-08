কুণাল ঘোষকে শর্তসাপেক্ষে বিদেশ সফরের অনুমতি দিল হাইকোর্ট
অক্টোবরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন কুণাল ঘোষ ৷ সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে তৃণমূল নেতাকে বিদেশ সফরের অনুমতি দেয় ৷
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: কুণাল ঘোষকে ফের বিদেশ সফরের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর আগে মার্চে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে লন্ডনে গিয়েছিলেন কুণাল ৷ সেবারও আদালতের অনুমতি নিয়েই যেতে হয়েছিল তৃণমূল নেতা ৷
সারদা চিটফান্ড সংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতির মামলায় কুণাল ঘোষকে জামিন দিলেও শর্ত হিসাবে তাঁকে পাসপোর্ট নিম্ন আদালতে জমা রাখার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত ৷ সেই জন্য যখনই তিনি বিদেশ সফরে যাবেন তখনই তাঁকে হাইকোর্টের অনুমতি নিতে হয়। কিছুদিন আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে লন্ডনে এক অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্য়মের প্রতিনিধি হিসেবে গেলেও তখন তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়েই যেতে হয়েছিল। এবার গন্তব্য ফের সেই লন্ডন ৷ তারপর যাবে আয়ারল্যান্ডে।
জানা গিয়েছে, অক্টোবরে সাংস্কৃতিক ও আনুষঙ্গিক বেশকিছু কর্মসূচিতে যোগ দিতে বিদেশে যাওয়ার জন্য হাইকোর্টে অনুমতি চেয়েছিলেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সোমবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ সেই আবেদন মঞ্জুর করে জানিয়েছে, আগের মতোই সমস্ত শর্ত মানতে হবে কুণাল ঘোষকে। তাঁর আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী বলেন, "জামিনের শর্তই ছিল বিদেশ যেতে হলে হাইকোর্টের অনুমতি নিতে হবে কুণাল ঘোষকে। আইন মেনেই তিনি সেই অনুমতি নিয়েছেন। আগের সফরের মতোই পাঁচ লক্ষ টাকার বন্ড জমা রাখতে হবে তাঁকে। সফর শেষে দেশে ফিরলে সেই অর্থও ফেরত পাবেন তিনি।"
এর আগেও আদালতের অনুমতি নিয়েই সিঙ্গাপুর, দুবাই, লন্ডন গিয়েছিলেন কুণাল। সম্প্রতি, 21 মার্চ থেকে 30 মার্চ পর্যন্ত তাঁকে লন্ডনে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে আদালত ৷ গ্লোবাল বিজনেস সামিটের ডেলিগেশন টিমের সদস্য হিসাবে তিনি লন্ডন যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন সেই সময়। সেই অনুমতি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ দিয়েছিল ৷ ফের তাঁকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিল আদালত ৷
উল্লেখ্য, 2017 সালে সারদা চিটফান্ড মামলায় জামিন পান কুণাল ঘোষ ৷ তবে জামিনের শর্ত অনুযায়ী, তাঁর পাসপোর্ট জমা ছিল সিবিআই বিশেষ আদালতে ৷ 2023 সালে কুণাল ঘোষ প্রথম আদালতের দ্বারস্থ হন বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়ে ৷ সিবিআই আপত্তি করলেও কলকাতা হাইকোর্ট শর্তসাপেক্ষে সেই অনুমতিও দিয়েছিল তাঁকে ৷