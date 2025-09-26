কিডনি প্রতিস্থাপনে অনুমতি হাইকোর্টের, সম্প্রীতির সম্পর্কে বাঁচবেন হাবিবুর
অসুস্থ এক ব্যক্তি কিডনি প্রতিস্থাপনের আবেদন জানিয়েছিলেন স্বাস্থ্য দফতরের কাছে ৷ কিন্তু রাজ্য তাতে বেঁকে বসে ৷ প্রাণ বাঁচাতে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি ৷
Published : September 26, 2025 at 7:11 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: হিন্দু ভাইয়ের কিডনিতে বাঁচবে মুসলিম হাবিবুরের প্রাণ ৷ কিন্তু এই কিডনি দানে আপত্তি তুলেছিল রাজ্য ৷ স্বাস্থ্য দফতরের সেই আপত্তি ধোপে টিকল না ৷ শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা কিডনি প্রতিস্থাপন করার অনুমতি দিয়েছেন ৷ বিচারপতি সরাসরি বেসরকারি হাসপাতালকে নির্দেশ দিয়েছেন, দাতার শরীর থেকে কিডনি নিয়ে গ্রহীতার শরীরে প্রতিস্থাপন করা যাবে ৷ আশা করা যায়, দ্রুত এই প্রতিস্থাপন হবে এবং সুস্থ জীবনে ফিরবেন গ্রহীতা ৷
দীর্ঘদিন ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছেন পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা শেখ হাবিবুর রহমান ৷ 2024 সালে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলে তাঁকে কিডনি প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দেন চিকিৎসক ৷ নিয়ম অনুযায়ী কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য স্বাস্থ্য দফতরে আবেদন জানাতে হয় ৷
সেই মতো রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরে কিডনি প্রতিস্থাপনের আবেদন জানান অসুস্থ হাবিবুর ৷ কিন্তু স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কিডনি প্রতিস্থাপনের সরকারি তালিকায় 26 নম্বরে তাঁর নাম রয়েছে ৷ তাই তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে ৷
ইতিমধ্যে হাবিবুরের শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত এক ব্যক্তি তাঁকে স্বেচ্ছায় কিডনি দান করায় সম্মতি জানান ৷ ওই ব্যক্তি মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা ৷ কিন্তু এবার হাতের কাছে কিডনির দাতা পেলেও স্বাস্থ্য দফতর অনুমতি দেয়নি ৷ আইনি জটিলতায় এই অস্ত্রোপচার আটকে যায় ৷ তখন বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শেখ হাবিবুর রহমানের স্ত্রী ৷
তাঁদের পক্ষে আইনজীবী ফিরদৌস শামীম ও গোপা বিশ্বাস জানান, অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য দফতরের প্রয়োজনীয় নথি তাঁরা আদালতে জমা দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই তাঁদের আবেদন বাতিল করা হয় ৷
অন্যদিকে রাজ্যের দফতরের বক্তব্য ছিল, কিডনি দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে কোনও আর্থিক লেনদেন থাকতে পারে ৷ এর মধ্যে দালাল চক্র জড়িত থাকতে পারে ৷ তাই হাবিবুরের আবেদন বাতিল করা হয়েছে ৷ কিন্তু হাবিবুরের পক্ষে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম আদালতে সওয়াল করেন, "আইনে কোথাও বলা নেই যে দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক থাকতেই হবে ৷ তাছাড়া এক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন ছাড়াই স্বেচ্ছায় ওই ব্যক্তি কিডনি দিচ্ছেন বলে আদালতে হলফনামা জমা দিয়েছেন ৷"
প্রাথমিকভাবে বিচারপতি অমৃতা সিনহা এই মামলা গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন ৷ কারণ বিচারপতির বক্তব্য, এভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করলে পরবর্তীতে এরকম অনুমতি চেয়ে অন্য মামলা আদালতে দায়ের হবে ।
এদিকে রাজ্যের রিপোর্টে দেখা যায় কারও আবেদন বাতিল করার স্বাস্থ্য দফতরে ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও কোনও আপিলেট কর্তৃপক্ষ নেই ৷ বিগত চার বছর ধরে এই কমিটির জায়গা ফাঁকা ৷ অর্থাৎ হাবিবুর রহমানের কিডনি প্রতিস্থাপনের যাবতীয় দিকগুলি খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয় কমিটি নেই স্বাস্থ্য দফতরে ৷ প্রাথমিক ভাবে স্বাস্থ্য দফতর আদালতে এই প্রতিস্থাপনে আর্থিক লেনদেন বা দালাল চক্রের জড়িত থাকার আশঙ্কা করেছিল ৷ কিন্তু এর সমর্থনে কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি ৷
এই পরিস্থিতিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা সরাসরি বেসরকারি হাসপাতালকে নির্দেশ দিয়েছেন দাতার শরীর থেকে কিডনি নিয়ে গ্রহীতার শরীরে প্রতিস্থাপন করা যাবে ৷ বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, " মামলাকারী বেআইনি পথেও এই কাজ করতে পারতেন ৷ কিন্তু তিনি সেই পথে যাবেন না বলেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷" আশা করা যায়, আদালতের এই হস্তক্ষেপের ফলে পুজোর সময় বা তার পরপরই দ্রুত হাবিবুরের শরীরে কিডনি প্রতিস্থাপন হবে ৷ তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন ৷