চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজে জট, চা-চক্রে বসার নির্দেশ হাইকোর্টের - ORANGE LINE OF KOLKATA METRO

কলকাতা পুলিশ, আরভিএনএল, মেট্রো কর্তৃপক্ষ এবং কেএমডিএ-কে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিল হাইকোর্ট ৷ কবে আলোচনা হবে তা-ও আগাম জানাতে হবে আদালতকে ৷

ORANGE LINE OF KOLKATA METRO
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2025 at 6:40 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: চিংড়িঘাটায় আটকে থাকা মেট্রোর কাজ শেষ করতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষকে চা-চক্রে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ বুধবারের শুনানিতে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ, আরভিএনএল, মেট্রো কর্তৃপক্ষ এবং কেএমডিএ-কে আলোচনায় বসে সমস্যার সমাধান করতে বলল আদালত ৷ কবে এই আলোচনা হবে তা বৃহস্পতিবার বেলা 2টোর মধ্যে জানাতে হবে আদালতকে ৷

মেট্রোর ওরেঞ্জ লাইনে এখন বেলেঘাটা পর্যন্ত পরিষেবা চালু আছে ৷ এরপরের স্টেশন গৌরকিশোর ঘোষ ৷ সেখানেই 366 মিটার এলাকায় মেট্রোর কয়েকটি কাজ বাকি আছে ৷ এই কাজ শেষ করতে হলে 90 ঘণ্টার পাওয়ার ব্লক প্রয়োজন ৷ প্রয়োজন 9 ঘণ্টা যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করাও ৷ এখানেই রাজ্য সরকারের আপত্তি ৷ এ নিয়েই শুনানি হল বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চে।

শুনানিতে কী হল ?

রাজ্যের তরফে বলা হয়, ওই এলাকায় আগে আন্ডারপাস করতে হবে তারপর তারা এনওসি দেবে। আন্ডারপাস তৈরি না করে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করলে যাত্রীরা সমস্যার মুখোমুখি হবেন ৷ আর তাই অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷ পাল্টা আরভিএনএলের পক্ষে আইনজীবী শাক্য সেন জানান, তাঁরা একসঙ্গে সম্পূর্ণ কাজটা করতে চান না ৷ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে শেষ করতে চান ৷ তাতে যানজটের সমস্যা হবে না ৷

সংস্থার প্রস্তাব, কোনও একটি সপ্তাহের শুক্রবার সন্ধ্যায় কাজ শুরু করে শনিবার সকাল পর্যন্ত কাজ হবে ৷ এরপর ফের শনিবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার সকাল এবং রবিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকাল 7টা পর্যন্ত কাজ হবে ৷ এভাবে দুটো সপ্তাহ করতে পারলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷ কিন্তু পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। পাল্টা রাজ্য সরকারের আইনজীবীর বক্তব্য, 2022 সাল থেকে আরভিএনএল বলে আসছে তারা তিনটি লুপ আন্ডারপাশ বানাবে। কিন্তু এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি। এমতাবস্থায় মেট্রোকে কাজের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয় ৷ দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি সুজয় পালের মৌখিক নির্দেশ, "এটা জনস্বার্থের বিষয়। আপনারা সবাই চা-চক্রে বসুন। সমস্যার সমাধান করুন। কবে আলোচনায় বসতে পারবেন সেটা আগামিকাল বেলা 2টোর সময় জানান।"

ওরেঞ্জ লাইন ও গৌরকিশোর স্টেশন কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

চিংড়িঘাটার গৌরকিশোর ঘোষ স্টেশন কলকাতা মেট্রোর ওরেঞ্জ লাইনের অংশ ৷ সম্প্রতি কলকাতা সফরে এসে বাকি দুটি লাইনের সঙ্গে ওরেঞ্জ লাইনের সম্প্রসারিত অংশেরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই লাইনে এখন কবি সুভাষস্টেশন থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত চালু আছে ৷ লাইনের কাজ শেষ হয়ে গেলে সরাসরি নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত চলে যাওয়া যাবে ৷ সেটা হলে কলকাতা মেট্রোর দীর্ঘতম রুট হবে ওরেঞ্জ লাইন ৷ উপকৃত হবেন বহু মানুষ ৷

